Эксперт назвал составленный в США топ-5 военных самолетов РФ признанием политики Шойгу

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко назвал составленный The National Interest список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России признанием эффективности оборонной политики Сергея Шойгу.

The National Interest включило в топ-5 российских военных самолетов многоцелевой истребитель Су-27, который, как пишет издание, стал ответом СССР на американские F-15 и F-16, а также МиГ-29, широко экспортируемый и до сих пор стоящий на вооружении ряда постсоветских стран. Также в перечень самых опасных и мощных военных самолетов РФ по версии NI вошли истребители Су-35 и Су-57 (он же Т-50 ПАК ФА). Последний самолет в своей маневренности и вооруженности превосходит американский F-35. И еще одним опаснейшим российским самолетом американское издание признало бомбардировщик Ту-160, о возобновлении производства которого недавно сообщили в Минобороны РФ, возглавляемом Сергеем Шойгу.

«Я не могу сказать, что The National Interest чем-то удивил. Возможности российской военной авиации известны. Отечественные авиаконструкторы всегда соревновались с американскими, и нельзя сказать, что мы всегда были впереди. Когда одна сторона создавала успешную боевую машину, вторая придумывала свой ответ на нее, который зачастую превосходил технику противника. Это соревнование проходило в достаточно высоком темпе, и оно еще не завершилось. Бесспорно, оно стимулирует отечественную авиационную промышленность, и благодаря этой гонке с американцами каждая новая модель наших истребителей и бомбардировщиков имеет лучшие характеристики, чем предыдущие образцы. То есть мы не только с американцами соревнуемся, но и с самими собой», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко.

По словам собеседника ФАН, рейтинг американского издания, по сути, является признанием грамотной политики министра обороны РФ в области авиационной составляющей российских войск, а их эффективность была неоднократно подтверждена в ходе операции в Сирии.