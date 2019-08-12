Украшением «Моторов войны — 2019» стал «Голозадый Фердинанд»

VI Международный военно-патриотический слет «Моторы войны» прошел 9—10 августа на территории «Фестпарка» в Московской области. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на этом удивительном празднике любителей истории техники.

Когда сердце замирает

«Салютный взвод — вперед!», затем — «Заряжай! Цельсь! Пли!»

Залп разорвал тишину в клочья. И еще раз, и еще, насыщая воздух кислым запахом сгоревшего пороха. К подножию памятника, увенчанного красной звездой, легли гвоздики. Минута молчания — непокрытые головы, выгоревшие гимнастерки, молескиновые комбинезоны, скрип портупей, едва слышное звяканье наград на груди…

Потом раздалась команда «По машинам!» — и колонна военной техники покинула село.

Торопливо катили по большаку мотоциклы, «Виллисы», «Доджи» и «Хорьхи». Растирая траками щебенку в муку, солидно шли танки и самоходные орудия. Пыль и гарь мешались с ароматами солярки, бензина, машинного масла и до корней вымокшего под затяжным дождем леса.

Это было, как тогда — в Великую Отечественную войну. И… не как тогда, потому что все происходило в августе 2019-го. Тем не менее, эффект «провала во времени» был, что называется, налицо. Отделаться от ощущения, что ты внезапно оказался в первой половине 1940-х годов, было очень трудно. Что, впрочем, неудивительно. Организаторы и участники Международного военно-патриотического слета «Моторы войны» сделали все для того, чтобы гости мероприятия «примерили» на себя реалии прошлого.

Форма РККА с фуражками, танкистскими шлемами, галифе, френчами, гимнастерками, погонами, а также более ранними «кубарями» и «шпалами» в петлицах, — все это на участниках слета сидело ладно и очень к месту...

Вообще, удивительно, насколько меняется современный гражданин России, если его вытряхнуть из привычной офисной обстановки и соответствующего костюма, после чего «втряхнуть» в темно-синий комбез и засунуть на денек в моторно-трансмиссионное отделение танка!.. По истечении указанного срока перед вами вместо привычного менеджера, живущего в мире брендов и бизнес-проектов, предстанет вполне аутентичный типаж чумазого, но довольного жизнью рядового ремонтной роты.

Однако старая форма, брезентовые палатки, песни военной поры, полевая кухня и даже самовары — это лишь органичное дополнение главных экспонатов «Моторов войны»: раритетных автомобилей и образцов бронетехники времен Второй мировой.

Первое, чему удивляешься, высаживаясь в базовом лагере слета, — сколько олдтаймеров военной поры человеческими стараниями сумело сохраниться до наших дней.

Практически за каждым из представленных на «Моторах войны» экспонатов — не только суровые фронтовые будни, но и удивительная послевоенная жизнь. На войне из машин и брони выжимали все, что можно и нельзя. Их давили, расстреливали, жгли, бросали на обочинах, топили в реках и болотах. После 1945-го их списывали, сдавали в металлолом, мастерили из их остовов теплицы, поилки для скота и даже мосты.

Тысячи образцов техники не выжили, но единицам повезло: их отыскали влюбленные в историю коллекционеры. Собрали — иногда чуть ли не по кусочкам. Вырвали из небытия, отреставрировали и привезли сюда, под Черноголовку. Когда смотришь на эти ожившие памятники истории — сердце замирает от волнения.

«Голозадый Фердинанд» и другие

Вот, например, легкий танк Т-60. В конце июля 1941 года его всего за десять дней (!) разработал Николай Астров. Пусть уязвимая, но простая и дешевая машина серийно выпускалась по июль 1942 года включительно, заслужив у немцев красноречивое прозвище «неистребимая саранча».

Кстати, командиром одного из Т-60 была Герой Советского Союза Ирина Левченко, гвардии подполковник и первая советская женщина, удостоенная медали имени Флоренс Найтингейл…

Всего было выпущено 5920 «шестидесяток», из которых к 2019 году сохранилось примерно полдюжины. Представьте удивление корреспондента ФАН, когда на поляне «Моторов войны» он увидел вполне комплектный Т-60.

Рядом с «шестидесяткой» — самая массовая самоходка Красной Армии во время Великой Отечественной, СУ-76М. В зависимости от настроения личного состава, в войсках машину именовали то «Коломбиной», то менее ласково — «Голозадым Фердинандом». Маленькие и юркие СУ-76М с 1943-го огнем и маневром поддерживали пехоту, «уйдя в запас» лишь в начале 1950-х годов.

От малого — к большому. Неподалеку от СУ-76М настоящей бронегорой возвышалась созданная на базе тяжелого танка ИС-2 советская самоходно-артиллерийская установка ИСУ-122. Смотрелись «семьдесят шестая» и ИСУ-122, как Моська и слон. Масса СУ-76М — чуть более 11 тонн, а сокрушительница нацистских «Тигров» и «Пантер» весила далеко за 40.

Отправившиеся на фронт в 1944-м ИСУ-122 в больших количествах пережили войну, но в середине 1960-х стали сниматься с вооружения, утилизироваться или переделываться в гражданские тягачи. Тот «артсамоход», что прибыл на военно-патриотический слет, тоже какое-то время работал тягачом. Однако реставраторы смогли вернуть боевой машине первоначальный грозный облик. Насколько известно ФАН, это единственная ходовая ИСУ-122 в России.

Под тентами спрятались от дождя машины и мотоциклы. Разве можно спокойно пройти мимо ГАЗ-64, считающегося первым советским серийным внедорожником? Мало кто у нас помнит, что Виталий Грачев сконструировал его еще до начала Великой Отечественной.

А вот — трофейный мотоцикл BMW R75 Sahara. Для человека со стороны — просто мотоцикл с коляской. Для знатока — «рабочая лошадка» войны и уникальный по своим характеристикам мотоцикл повышенной проходимости. R75 с приводом на колесо коляски отлично зарекомендовал себя не только на Восточном фронте, но и в Северной Африке.

Дальше — вновь трофей Adler 3Gd. Этот штабной автомобиль выпуска 1934 года уцелел лишь в двух экземплярах, один из которых, будучи неходовым, находится в Европе, а второй — ходовой — в России. Чтобы поставить эту редчайшую машину на ход, потребовались пять лет реставрационных работ.

На дороге, в лесу, в грязи…

Это далеко не полный перечень раритетов, демонстрировавшихся на «Моторах войны». Всего под Черноголовкой побывало более шести десятков восстановленной техники производства СССР, США, Англии, Франции, Германии, Бельгии и Японии. Если перечислять все мотоциклы, автомобили, бронемашины, танки и самоходки, прикатившие сюда, то этот каталог уникальных экспонатов просто не уместился бы в формат статьи. Поэтому остановим обзор экспозиции слета.

Ах, да!.. Еще одна важнейшая деталь: абсолютно вся выставленная на «Моторах» техника находилась на ходу. Предельно лаконично эту концепцию реанимации военных олдтаймеров сформулировал в разговоре с ФАН российский коллекционер, реставратор, а заодно и один из организаторов «Моторов войны» Вячеслав Лен: «Не на ходу — значит не отреставрирован».

Да-да, все колесные и гусеничные артефакты «Моторов войны» не только являлись комплектными, но и в любой момент были готовы выйти на трассу. Пожалуй, именно это обстоятельство придавало такую неповторимость слету под Черноголовкой.

Здесь, на «Моторах войны», технику можно было увидеть не в стерильной статике музейных залов, а в родной стихии — на дороге, в лесу, в грязи, наконец!.. Где еще, как не под Черноголовкой, можно действительно услышать те самые моторы войны, а то и поучаствовать в тест-драйве уникальных машин?

История «Моторов войны» и начиналась как своеобразный пикник на пленэре коллекционеров и любителей военных олдтаймеров. Постепенно мероприятие становилось все более массовым, одновременно приобретая черты военно-патриотического фестиваля.

Позже «Моторы» из леса «переехали» в МВЦ «Крокус Экспо». Но переформатирование слета в статичную экспозицию, при всем ее блеске и лоске, оказалось совсем не тем, чего хотели организаторы и участники «Моторов». Поэтому военно-патриотический слет впредь решено было проводить, как и раньше, под открытым небом. Что, собственно, в 2018-м и было осуществлено. VI Международный военно-патриотический слет продолжил эту традицию.

В «Моторах войны — 2019» приняли участие военно-исторические клубы, крупные коллекционеры военно-технического антиквариата, ряд военно-патриотических музеев и объединений: Государственный военно-технический музей, проект «Трофейные машины» trofmash.ru, проект «Военный Ангар» Игоря Шишкина, Музей внедорожных машин из города Самара, военно-исторический клуб «Капонир», музей «Моторы войны», Союз «Военно-патриотической клуб «Дивизион», «Мотомир» Вячеслава Шеянова и другие.

Среди организаторов и участников «Моторов войны» можно встретить самых разных людей — от депутатов до профессиональных реставраторов, от историков до бизнесменов и директоров танковых заводов. Так вот, по словам организаторов мероприятия, большая часть представленной на слете техники по-настоящему уникальна. Чаще всего ее, кроме как здесь, больше нигде не встретить. И только в России есть военно-патриотический слет, на котором коллекционеры готовы демонстрировать на местности не только машины эконом-класса, но и достаточно дорогостоящие раритеты.

«Допустим, «Виллис» сейчас стоит несколько десятков тысяч евро, а «Хорьх» — несколько сотен тысяч. За рубежом в поля рачительно выкатят «Виллис», а у нас здесь катается «Хорьх», и не один. В этом и есть прелесть «Моторов войны». Посетители совершенно бесплатно получают возможность увидеть и прикоснуться к уникальным машинам, которые участники слета привозят сюда из любви к истории», — рассказал Вячеслав Лен.

Конечно, риск поломок всегда существует. Но удовольствие от демонстрации машин в полевых условиях, где они «живые», а не статичные единицы музейной экспозиции, этот риск в глазах организаторов слета вполне перевешивает.

«Особенно для меня важно, чтобы эти машины видели наши дети. Чтобы они понимали, какой технический уровень был у наших противников в 1941—1945 годах, какой — у нас, какой — у наших союзников. После знакомства с представленными на слете машинами становится куда нагляднее величие подвига нашей страны, сумевшей победить мощнейшую военную машину нацистской Германии», — добавил Лен.

Аж озноб по коже!

В первый день слета было организовано ралли. По грунтовке и лесу, в силу ненастья совершенно по-фронтовому покрытым грязью и лужами, автомобили и мотоциклы участников слета прошли целых 60 километров. Прошли, конечно, не без приключений. Тех, кто застрял, вызволяла реплика немецкого тяжелого бронеавтомобиля Sd.Kfz.231 (8-rad), выступавшая в несколько непривычной для себя роли эвакуатора.

Победителями же ралли стал экипаж американского внедорожника Bantam BRC 40. Несмотря на свой почтенный возраст, выпущенный в 1941 году «Бантик» оказался самым всепролазным и прытким, домчавшись до финиша раньше всех.

Неужели участникам слета не жалко гонять на своих «винтажных» машинах по кочкам и ухабам? Конечно, жалко. Но, во-первых, азарт. Во-вторых, повторимся, «живая» машина — это куда интереснее, чем отстаивающаяся в музее. В-третьих, все можно починить. В-четвертых, эксплуатация машины позволяет ее владельцу проводить постоянную диагностику матчасти и своевременно устранять неисправности.

Так корреспонденту ФАН объяснил один из участников ралли, историк бронетанковой техники Юрий Пашолок.

Приобретение какой машины можно порекомендовать начинающему коллекционеру?

«Если кто-то не знает, с какой машины стоит начать коллекционирование военных олдтаймеров, то я бы порекомендовал американский Dodge WC-51. Машина надежная, тяговитая, к ней можно достаточно легко найти запчасти. А главное, в отличие от того же «Виллиса», новоделов «Доджа» пока еще никто не встречал. То есть сомнений в подлинности машины не будет», — рассказал Юрий Пашолок.

Второй день слета начался с возложения цветов к расположенному в селе Ивановское памятнику павшим в Великую Отечественную. Вовсю лил дождь, но участники слета этого, казалось, не замечали…

После салюта и минуты молчания колонна машин вернулась в базовый лагерь, где начался парад исторической техники. Последней прошла броня. Эта масса русской стали — неукротимой и яростной — словно продавила, пробила собой какую-то невидимую преграду. Внезапно облака раздернуло, и над головой появилось голубое небо. Огромное. Бездонное. Наше.

Больше всего на «Моторах войны» цепляло то, что на слете не было места какому-то формализму. Каждый посетитель слета испытывал единение с историей в меру собственного разумения. Для этого достаточно было лишь подойти к «тридцатьчетверке» и провести пальцами по шву заваренной пробоины от немецкого снаряда. Когда прикасаешься к этой броне — горелой, взорванной, но воскрешенной — аж озноб идет по коже.

Именно осознание того, насколько бывает материальна и близка героическая история нашего прошлого, стало для ФАН главным открытием на подмосковном слете.