Донбасс, 12 августа. Силы ООС усиливают обстрелы ДНР, на юге республики горят дома, в Горловке под обстрелом оказалась школа. Десантники ВСУ принялись грабить мирных людей из-за отсутствия продовольствия. Снайперская пара Нацгвардии зашла на собственные мины в Луганской области, есть потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня информирует о девяти обстрелах за минувшие сутки. На всех направлениях применялись крупнокалиберные пулеметы, на донецком и мариупольском — противотанковые гранатометы и вооружения боевых машин пехоты.

В Луганской Народной Республике СЦКК сообщает о двух обстрелах по населенным пунктам Логвиново и Сокольники. В первом случае использовался автоматический гранатомет, во втором – крупнокалиберный пулемет.

Итогом обстрелов ДНР стали разрушения жилого сектора в Горловке, где повреждены частный дом и хозяйственное строение, также в очередной раз досталось школе №30, где обстрелом повреждено остекление. Также в понедельник рано утром с позиций в районе села Пищевик украинские военные открыли огонь по поселку Октябрь. Результатом стало повреждение сразу восьми домов мирных жителей.

Украинские военнослужащие грабят мирное население

Весьма показательный случай произошел в городе Счастье к северу от Луганска, сообщил военный спикер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Прибывшая в 46-ю десантно-штурмовую бригаду «сильнейшей армии континента» комиссия военной службы правопорядка установила, что бригада до сих пор не поставлена на учет по продовольственному обеспечению.

Подразделения 46-й бригады недавно сменили по ротации 25-ю десантно-штурмовую бригаду, но продовольствия так и не получили. Как следствие — голодные десантники начали грабить мирных жителей, самостоятельно добывая себе пропитание. Как проинформировал Филипоненко, на данный момент жители города сообщили уже о четырех случаях грабежа за неделю.

Киев бросил тела своих бойцов

Следующая история, подробности которой в управлении Народной милиции ЛНР выяснял корреспондент ФАН, произошла в минувшие выходные. В районе села Рассадки Луганской области во время минирования местности подорвалась группа украинских военнослужащих из состава 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Двое военнослужащих погибли, третий, получив ранения, отполз на свои позиции. Тела погибших остались в серой зоне.

Как мы писали ранее, командование бригады обратилось к луганчанам с просьбой обеспечить тишину на время эвакуации тел, и получило положительный ответ. Но спустя сутки украинцы не предприняли никаких мер. В свою очередь офицеры луганского СЦКК совместно с представителями Союза ветеранов Афганистана под наблюдением ОБСЕ эвакуировали тело одного погибшего солдата. Во время эвакуации украинские военные открыли огонь по офицерам СЦКК и афганцам. Жертв удалось избежать.

При осмотре трупа при нем обнаружен ветромер — специальный прибор, который используется для корректировки снайперского огня. Это, в свою очередь, доказывает, что украинские подразделения полностью игнорируют «бессрочное» перемирие, что, впрочем, подтверждается и представителями армейского корпуса ДНР. Напомним, что недавно дончане получили информацию о задействовании силами ООС на передовой снайперских пар, которым разрешено стрелять даже по гражданским.

Снайперы ВСУ не смогли выполнить приказ

В зоне дислокации 30-й бригады ВСУ снайперской парой из состава подразделения Национальной гвардии Украины осуществлена попытка выхода в серую зону для убийства защитников ЛНР, сообщил Иван Филипоненко.

При проходе на позиции один из снайперов подорвался на мине и погиб, а второй бросил тело товарища и бежал на позиции 30-й бригады. Инцидент произошел 10 августа, но украинская сторона до сих пор не забирает тело бойца.

Вполне вероятным видится в данной ситуации то, что снайпер мог погибнуть на тех минах, которые до своей гибели все же успели установить украинские солдаты из указанного подразделения, но не успели передать данные о них в бригаду для нанесения на карты минных заграждений.