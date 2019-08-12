Порошенко готов пройти тест на детекторе лжи в прямом эфире

Киев, 12 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности пройти тест на детекторе лжи. Об этом глава государства заявил по итогам допроса в Государственном бюро расследований.

При этом политик подчеркнул, что не доверят следователям, поэтому согласен ответить на вопросы с использованием полиграфа, но не в офисе ГБР, а в прямом эфире телеканала «Прямой».

«Я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале «Прямой» в прямом эфире», — подчеркнул Порошенко.

Отметим, что именно этот телеканал был предметом обсуждения во время допроса Порошенко в Госбюро расследований. По версии следствия, при сделке по купле-продаже «Прямого» не были уплачены налоги.

Сам Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к «Прямому», а возбужденное правоохранительными органами уголовное дело является попыткой юриста Андрея Портнова осуществить рейдерский захват телекомпании, пишет газета «Известия».

Напомним, что в мае Портнов направил заявление в ГБР, обвинив Порошенко в отмывании средств за счет покупки телеканала. По словам юриста, Порошенко в составе преступной группы завладел предприятием, однако собственность оформил на офшорную компанию.

Допрос бывшего главы государства продолжался около трех часов. Когда политик покидал офис ГБР, неизвестные забросали его яйцами.

Добавим также, что это не единственное уголовное дело, связанное с именем Порошенко. Против бывшего президента возбуждено не менее 10 производств. В частности, его подозревают в коррупции и государственной измене. В последнем случае речь идет об отправке моряков для осуществления провокации в Керченском проливе.