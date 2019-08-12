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«Победа» сообщила об атаке хакеров во время распродажи билетов на сайте

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«Победа» сообщила об атаке хакеров во время распродажи билетов на сайте

Москва, 12 августа. В российской авиакомпании «Победа» сообщили о мощной DDoS-атаке на сайт лоукостера.

В понедельник на сайте «Победы» началась распродажа билетов по 80 направлениям. Из-за перегрузки работа ресурса была затруднена.

Вскоре, около 14 часов по московскому времени, пользователи заявили о прекращении работы сайта и приложения. По их словам, ресурсы выдают ошибку из-за проблем с работой прокси-сервера, DNS-сервера или хостинг-сервера.

В «Победе» констатировали, что проблемы связаны не с наплывом посетителей, а с хакерской атакой, передает «ФедералПресс».

«Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, — приводит слова представителя лоукостера агентство городских новостей «Москва», — это вызвало проблемы в работе сайта».

«Победа» сообщила об атаке хакеров во время распродажи билетов на сайте

Когда работа сайта будет восстановлена, в настоящий момент не уточняется. Пассажиры «Победы» жалуются на невозможность пройти вовремя онлайн-регистрацию. Клиенты авиакомпании вынуждены платить деньги за обычную регистрацию в аэропорту. Стоит отметить, на международных рейсах эта услуга стоит 25 евро, передает Ura.Ru.

В понедельник «Победа» открыла продажу 200 тысяч билетов по цене от 499 до 1999 рублей. Распродажа продлится до 18 августа.

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