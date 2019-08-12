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Пугачева поразила поклонников образом «задорной школьницы»

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Пугачева поразила поклонников образом «задорной школьницы»

Москва, 12 августа. Российская певица Алла Пугачева поразила поклонников своим новым образом. Певица, не так давно отметившая свое 70-летие, сильно похудела и сменила стиль.

На своей странице в социальной сети Instagram примадонна российской сцены опубликовала снимок, где запечатлена в молодежном костюме песочного цвета.

«А жизнь продолжается. Живем дальше», — написала Алла Пугачева в комментарии к фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А жизнь продолжается. Живем дальше.????‍♀️

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Публикация собрала почти 150 тысяч «лайков». Подписчики примадонны оценили ее образ «задорной школьницы»: пользователи Сети стали оставлять восторженные комментарии под фотографией.

«Ах, какая девушка», — написал один из юзеров.

«Класс. Я обычно не комментирую... Но вот тут не удержалась», — отметила одна из подписчиц Пугачевой.

«Алла Борисовна, вы прямо как девочка. Здоровья вам и всего самого-самого, вы — супер-женщина», — говорится в одном из комментариев.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии Аллы Пугачевой без макияжа и наложенных Instagram-фильтров.

Напомним, 15 апреля Пугачева отметила свое 70-летие. 17 апреля, спустя почти 10 лет тишины, певица дала грандиозный сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Как признались зрители после концерта, многие не смогли сдержать слез во время выступления примадонны.

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Источник: Instagram-аккаунт Аллы Пугачевой
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