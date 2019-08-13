Политолог объяснил, что суд над Трампом является попыткой нанести ему имиджевый ущерб

Генеральный прокурор Нью-Йорка, являющаяся членом Демократической партии, Летиция Джеймс сообщила о желании предъявить иск администрации американского президента Дональда Трампа в связи с введением нового миграционного правила, которое ограничивает въезжающим доступ к государственной помощи. Об этом пишет газета The Hill.

«Новое правило президента Трампа — это еще один пример того, как его администрация поворачивается спиной к тем людям, которые борются за лучшую жизнь для себя и для своих семей», — заявила Джеймс.

Новое правило расширяет определение, под которое попадает категория людей с невысокими доходами. В результате американское министерство внутренней безопасности имеет право чаще отказывать им во въезде, в выдаче виз, гражданства, а также в получении благ, в частности бесплатного продовольствия или медпомощи.

Внимание к Трампу приковано по каждому твиту, поскольку он совершает действия, которые вызывают резонанс, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог и американист Константин Блохин.

«Трамп высвечивает возникшие проблемы в американском обществе. У данной инициативы несколько оснований. Во-первых, несмотря на то, что Трамп выражает интересы американского среднего класса, он является республиканцем. Главный приоритет во внутренней политике — это освободить транснациональные корпорации от налогов, которые стали бы драйверами роста американской экономики. В этом плане демократы более социально ориентированы и выступают за увеличение налогов для корпораций и их уменьшение для людей. Президент США хочет снизить ставку для корпораций, которые стимулировали рост экономики. Во-вторых, для Трампа как для представителя белых англосаксонских протестантов крайне важно переломить тенденцию в демографии. Это связано с тем, что в середине 21 века, по прогнозам экспертов, белые англосаксонские протестанты станут меньшинством в Америке. Если Трамп не изменит демографию, то для его электората это будет катастрофа. Поэтому вопросы строительства стены от иммигрантов из Мексики являются вопросами образа Америки будущего», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Намерение генпрокурора Нью-Йорка пойти в суд показывает, что американскому лидеру перед выборами пытаются нанести имиджевый ущерб, отмечает политолог.

«Это происходит через различные судебные дела по всей стране. Следовательно, сейчас стоит задача по любым поводам изменить рейтинг Трампа. Но вряд ли это получится у них. Сегодня судьи в США в большей степени являются консервативными. Поэтому перевес среди судей на стороне Трампа. Он с самого начала пытался изменить этот баланс. Однако иски будут и дальше идти по всей стране по мере приближения к выборам в США», — сообщил собеседник ФАН.

Глава американского государства является противником миграции в США жителей государств Латинской Америки, так как, по его убеждению, именно она является причиной распространения торговли наркотиками и людьми.

Напомним, во время предвыборного периода Трамп обещал строительство стены на границе с Мексикой. В середине февраля текущего года он ввел режим ЧП для того, чтобы получить около 6,4 млрд долларов на реализацию соответствующей инициативы. При этом оппоненты президента согласились выделить на стену лишь 1,4 млрд долларов.