Базу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» безуспешно атакуют БПЛА террористов из Идлиба

Боевики, дислоцирующиеся на западной окраине Идлибской зоны деэскалации, в очередной раз предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия. Однако — вновь безуспешно, удар был полностью отражен. Но с чем связана такая активизация агрессии джихадистов в отношении военного аэродрома РФ? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Средства ПВО, защищающие базу, вчера вечером сбили шесть беспилотников террористов на безопасном расстоянии от военного объекта, передавали представители министерства обороны России. Пострадавших и материального урона нет, в настоящее время «Хмеймим» работает в штатном режиме.

Таким образом, с начала текущего месяца исламисты из Идлиба уже трижды пытались атаковать российский аэродром. В предыдущие два раза они использовали реактивные системы залпового огня, однако тоже безуспешно. В обоих случаях снаряды не долетали до базы, падая в близлежащих мирных населенных пунктах.

В результате этого 5 августа в поселке Руайсэд Афиф пострадали четыре местных жителя. В ходе обстрела 8 августа к северо-востоку от «Хмеймим» при разрыве ракет боевиков погибли два гражданских лица и еще четыре получили ранения. Ранее специальный корреспондент ФАН в Сирии посетил жителей Латакии, пострадавших во время первой атаки.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов выразил мнение в интервью Федеральному агентству новостей о том, что данная агрессивная активность идлибских террористов в отношении военного объекта РФ является следствием комплекса причин.

«Тут наблюдаются две тенденции, которые согласованы между собой. Во-первых, это связано с общей резкой эскалацией конфликта в Идлибе, исламисты в последнее время участили обстрелы вдоль всей линии фронта, которые дезавуируют любые подписанные ранее соглашения о демилитаризованной зоне. Фактически уже все боевики сейчас — и самые радикальные, и «умеренные» — отбросили все маски перемирия и ведут открытую войну против Сирийской арабской армии (САА) и их союзников», — отметил эксперт.

Во-вторых, в условиях, когда так называемая вооруженная оппозиции рискует потерять свой последний оплот, усилилась поддержка вооруженных бандгрупп извне — теми внешними силами, которые стремятся навредить не только Сирии, но и России.

«Параллельно увеличивается объем вмешательства Запада в ситуацию на северо-западе САР, а также политическое и экономическое давление на Дамаск и Москву со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, усиливаются информационные атаки США против них и опосредованные вооруженные нападения. Оба эти процесса не просто совпадают по времени — они скоординированы между собой. Активизация действий боевиков — это не что иное, как часть большой кампании, осуществляемой западными странами против арабской республики и ее союзников», — уверен собеседник ФАН.

В этой связи отчаянные удары террористов по базе «Хмеймим» очень показательны. Очевидно, что и они, и их кураторы хорошо помнят, что именно благодаря ВКС РФ обстановка в середине сирийского кризиса кардинально изменилась и повернулась в сторону мира буквально за шаг до окончательного хаоса. Похоже, джихадисты очень не хотят, чтобы российская авиация поспособствовала новому слому ситуации, при котором находящийся почти все время конфликта в оккупации боевиков Идлиб все-таки вернется в ведения правительства САР.