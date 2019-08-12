В Госдуме обвинили оппозицию и Запад в попытке госпереворота

Поддержка незаконных действий оппозиции в России со стороны других стран на государственном уровне является попыткой государственного переворота. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Как стало известно ранее, нижняя палата российского парламента 19 августа проведет внеочередное заседание Совета по ситуации с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ.

«Заседание Совета ГД по теме иностранного вмешательства в наши выборы — экстренная адекватная политическая реакция, без драматизма и без случайностей. Времена, когда мы просто закрывали глаза на зарубежную поддержку сил, разрушающих устойчивость государственной системы и безопасность страны, безоговорочно прошли», — заявил Шхагошев.

Всего двадцать лет назад Россию через Северный Кавказ пытались развалить серьезные международные террористические силы, которые наши зарубежные партнеры дальновидно называли «повстанцами». За рубежом защищали их гражданские права, пригревая на своих территориях, напомнил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«По сути, западные страны поддерживали преступления против человечества, поощряя разрастание террористических сил и идеологии, не давая задавить терроризм в кратчайшие сроки. Плоды этих «демократических» усилий мир пожинает и сегодня. Поэтому любые внешние призывы, финансовая и информационная поддержка на государственном уровне зарубежными странами незаконных действий оппозиции — это наглые попытки политического переворота», — обратил внимание парламентарий.

По словам депутата Шхагошева, сегодня Госдума ставит вопрос жестко: «расследовать и принять меры, при необходимости и законодательные».

Напомним, председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провел рабочую встречу с главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. На ней обсуждалась инициатива руководителей парламентских фракций о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, речь идет о несанкционированных массовых акциях, прошедших в Москве.