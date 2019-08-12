Экс-замминистра культуры Пирумова отпустят из СИЗО

Москва, 12 августа. Обвиняемый в мошенничестве бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов переведен под домашний арест. Об изменении меры пресечения сообщил его адвокат Федор Куприянов.

Решение об этом, как уточнил юрист, принял Московский городской суд. Решение вступит в силу через несколько дней, когда решение о досрочном освобождении Пирумова по первому «делу реставраторов» вступит в законную силу, пишет Федерал Пресс. По словам пресс-секретаря Мосгорсуда, под домашним арестом бывший замминистра будет находиться до 16 ноября.

Ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова было удовлетворено Преображенским судом Москвы на прошлой неделе. По первому «делу реставраторов» он был приговорен к трем годам колонии. В СИЗО Пирумов находился с мая 2018 года. Согласно материалам этого дела, Пирумов вместе с сообщниками похитил более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других культурных объектов.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже в размере почти 450 млн рублей, а в апреле 2019 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу об этих хищениях, уточняет «Газета.ру».