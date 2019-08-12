Россия и Африка считают сферу образования перспективным направлением сотрудничества

Россия активизирует взаимодействие с африканскими странами не только в сфере экономики. Образование и культура также являются приоритетными направлениями сотрудничества между РФ и Африкой. Эта сфера имеет ключевое значение для африканских стран.

Республика Конго, к примеру, сегодня рассматривает соглашение между университетами Браззавиля и Москвы. Несколько дней назад председатель Национального собрания Конго Исидор Мвуба и российский посол Валерий Михайлов обменялись мнениями по этому вопросу. Речь шла о ведущем транспортном вузе страны — Российском университете транспорта (МИИТ), который готовит инженеров-транспортников, юристов и экономистов, и о единственном действующем университете Браззавиля — UMNG. Стороны надеются, что сотрудничество между этими вузами принесет выгоду и России, и Конго.

Образование заняло видное место и в меморандуме о сотрудничестве России и Кот-д'Ивуара, этот документ несколько дней назад подписали в Москве министры иностранных дел обеих стран — Сергей Лавров и Марсель Амон-Тано. Глава российского МИД заявил, что Москва за счет увеличения квот на стипендии студентам из Кот-д'Ивуара поддержит эту страну в сфере образования и профессиональной подготовки.

Вопрос стипендий важен и для студентов из Бенина, обучающихся в России. Молодые бенинцы радуются возможностям, которые открываются в связи с форумом по межпарламентскому сотрудничеству между Россией и Африкой, прошедшим в Москве несколько недель назад.

Большие ожидания также связаны с саммитом Россия — Африка, который пройдет в Сочи в октябре 2019 года. На мероприятие приглашены главы африканских государств и многие высшие должностные лица этого континента, от которых зависит принятие решений. Грядущее событие будет беспрецедентно масштабным, таких крупных мероприятий с участием России и африканских стран в последнее десятилетие не было.

На сочинском саммите Африка будет представлена, как континент надежды и веры в завтрашний день. К этому международному мероприятию уже готовятся в разных странах. Среди ожидающих Африку выгод — интересные предложения в сфере образования и обучения, этой теме будет уделено особое внимание. В африканских странах тема саммита Россия — Африка сегодня у всех на устах.

На данный момент в России учатся примерно 20 тысяч студентов из Африки. Как правило, молодые африканцы обучаются в РФ по частным контрактам. Это не так много, и такие показатели не устраивают российскую сторону. Москва намерена укрепить взаимодействие с Африкой в сфере образования, не забывая и о культурном обмене.