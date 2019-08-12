Эксперт объяснил, что разозлило перекрывших туристам тропу медведей на Камчатке

Петропавловск-Камчаткий, 12 августа. Директор программы по сохранению биоразнообразия Дмитрий Горшков прокомментировал инцидент с группой медведей, перекрывших туристам тропу на Камчатке.

Более 70 медведей преградили проход туристам на реке Хакыцин на Камчатке. Руководство Кроноцкого заповедника приняло решение закрыть маршурт.

По мнению Дмитрия Горшкова, агрессия медведей связана с отсутствием еды. Рыба перестала нереститься и хищникам не хватает еды.

«На территории Южно-Камчатского федерального заказника низкая численность нерки. На данный момент медведям особо кормиться нечем», — объяснил эксперт, его слова передает «360».

Как только возобновиться нерест рыбы, медведи уйдут в другую часть заповедника. Специалист не смог пояснить, с чем связана проблема с размножением рыбы.

Ранее сообщалось, что в районе Петропавловск-Камчатского живут поразительно смелые медведи. Один из хищников утащил холодильник у группы охотников.