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В Госдуме рассказали о расплате «Рустави-2» за русофобию

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В Госдуме рассказали о расплате «Рустави-2» за русофобию

Выставленный на продажу грузинский телеканал «Рустави-2» сильно потерял в рейтингах после оскорбления России. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко

Ранее стало известно, что новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Кибар Халваши планирует продать ее из-за долгов более чем на 24 миллиона долларов. Недавно канал «прославился» благодаря оскорблениям в адрес России и ее президента. Но, как оказалось, русофобия обходится нынче очень дорого.

«Я не знаю, как на таком (негативном высказывании в адрес России. — Прим. ФАН) можно было заработать. Мне кажется, у всех нормальных людей такие вещи ничего, кроме отторжения, вызвать не могут. По моему мнению, они, наоборот, очень сильно потеряли в своих рейтингах, потому что нормальные люди после такого смотреть их не будут», — заявил парламентарий, отвечая на вопрос о возможной попытке привлечь внимание к телеканалу за счет подобного поступка.

Такие люди, как ведущий Георгий Габуния и руководство телеканала в лице бывшего гендиректора Ники Гварамии, не должны иметь никакого отношения к телевидению и вообще к средствам массовой информации, уверен российский депутат.

«Ведущий выражался в высшей степени по-негодяйски. Только нелюдь может так высказываться», — заявил Марченко.

В Госдуме рассказали о расплате «Рустави-2» за русофобию

Ранее Халваши уволил бывшего генерального директора телеканала Гварамию, допустившего мат в эфире. 

Обвинения Гварамии предъявила Генпрокуратура Грузии. Ему инкриминируют умышленное нанесение денежного ущерба в размере более 2 млн долларов телекомпании. Следователи считают, что Гварамия использовал свое положение для извлечения преступной выгоды.

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