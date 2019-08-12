Кураев заявил, что у гатчинского священника «особенные тараканы в голове»



Москва, 12 августа. Протодиакон Андрей Кураев считает, что у гатчинского священника, отстраненного от служения из-за грубого крещения ребенка, «какие-то особенные тараканы в голове».

Резонансный случай в Гатчинской епархии Кураев прокомментировал в беседе с НСН. По его мнению, Фотий, скорее всего, признает таинство действительно произошедшим только при полном погружении.

«Обливание, видимо, по его мнению, свойственно католикам. К тому же должна быть большая купель в храме. Но совершавший крещение не служил там», — заметил он.

Кураев считает, что настоятель храма не имел ничего против крещения обливанием, ведь в храме не было купели. Протодиакон также обратил внимание на то, что Фотий противопоставил себя местному настоятелю, а этого, по мнению Кураева, достаточно для церковного наказания, сообщает телеканал 360.

Протодиакон также предположил, что Фотий «похоже, в семинарии не учился». В противном случае, как уточняет KP.RU, он бы знал, как надо держать малышей при крещении.

«Это уже тараканы в голове этого батюшки, что он считает, будто правильное крещение проходит только с окунанием головы, а не просто полили водичкой», — подчеркнул Кураев.

По его словам, РПЦ не требует обязательного полного погружения, если такой возможности нет, то настаивать на этом не стоит, тем более в такой форме, как это произошло в Гатчине.

По данным Пятого канала, мать годовалого сына, которого грубо крестил Фотий, уже написала заявление в правоохранительные органы, и по данному факту проводится проверка. Сам игумен считает, что родители малыша просто не были подготовлены к таинству крещения. Он добавил, что причин отступать от правил не было, а согласно им, «крещение с малым количеством воды» оправдано лишь в случае тяжелой болезни ребенка или смертельной опасности, пишет газета «Аргументы и факты».