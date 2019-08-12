В Совфеде призвали уточнить законодательство для пресечения вмешательства в дела РФ

Москва, 12 августа. Необходимо использовать все законные методы для пресечения любого иностранного вмешательства во внутренние дела России, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Комиссия Совфеда провела заседание по мониторингу вмешательства в предстоящие выборы 8 сентября. По итогам встречи комиссия призвала органы власти использовать все законные методы для пресечения любого вмешательства извне

По словам Климова, методы борьбы со вмешательством в дела РФ нельзя называть ужесточением законодательства, гораздо точнее будет формулировка «уточнение законодательства».

«Обычно я привожу очень понятный пример для людей. У каждого дома есть молоток, и никто не запрещает иметь молоток дома или продавать его в магазинах, но молотком можно человека и по голове стукнуть. С вмешательством извне можно идти по похожему пути, то есть не бороться с мессенджерами или социальными сетями как таковыми, а предотвращать их использование в явно противоправных целях», — отметил Климов в своем блоге на сайте Совфеда.

Сенатор добавил, что такой подход требует правовых, технических, организационных, административных и иных решений, однако заниматься этим необходимо. Климов напомнил, что оппоненты тратят колоссальное количество средств на развитие информационно-компьютерных технологий и психологических разработок для вмешательства в дела РФ.

«Сидеть сложа руки мы просто не имеем права, потому что Россия — это наше государство, и мы обязаны его защищать всеми законными способами», — подытожил Климов.

Ранее на заседании Климов отметил, что поводом для вмешательства в дела РФ стали выборы в Мосгордуму, а вернее — несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов и причастность Запада к ним. По словам сенатора, вмешательство США и их партнеров в суверенные дела России предвидели еще в мае текущего года. В ходе заседания также было отмечено, что власти США нашли новый способ вмешательства в избирательный процесс в России: американские власти привлекают официальные коммерческие лоббистские структуры.