Уфолога насмешили клятвенные обещания Сандерса раскрыть тайну «Зоны 51»

Москва, 12 августа. Российский уфолог Александр Петухов прокомментировал заявление американского политика Берни Сандерса «раскрыть информацию о пришельцах» из «Зоны 51».

Западные таблоиды пишут, что на известной американской базе проводили опыты над пришельцами. Они утверждают, что представители иного разума до сих пор могут оставаться в «Зоне 51».

Интерес к базе подогревают клятвенные обещания политиков рассказать правду о базе.

«Вы знаете, он не первый. Это через каждого президента такие клятвы дают», — сказал Петухов, его цитирует «360».

Уфолог напомнил, что такие обещания давали Джордж Буш-младший и Рональд Рейган. Но, будучи у власти, они благополучно забывали о своих словах.

По мнению Петухова, на базе ничего не происходит. А все «сплетни об НЛО и гуманоидах» — смешные легенды. За последние 70 лет это место обросло невероятными историями, добавил эксперт.

Напомним, что Сандерс на шоу Джо Рогана пообещал открыть некую информацию о пришельцах, если станет следующим американским президентом.