СКР должен возбудить уголовное дело по статье 212.1 УК РФ в отношении Соболь

Накопившиеся административные штрафы на сумму в 630 000 рублей не помогают задержанной 10 августа в четвертый раз Любови Соболь осознать противоправность своих деяний и оценить последствия организуемых ею уличных погромов. Для восстановления порядка на улицах Москвы юристом так называемого ФБК должны заняться в Следственном комитете, возбудив уголовное дело. Трехкратное привлечение к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ дает для этого все основания.

«Антология нарушений»

Любовь Соболь — кандидат в депутаты Мосгордумы, которому избирательная комиссия 43-го округа, МГИК и ЦИК законно отказали в регистрации на выборах после обнаружения махинаций с подписями, «мертвых душ» в документах и иных нарушений. Отказавшись признавать решение компетентных специалистов, юристка ФБК выступила организатором и агитатором многочисленных массовых акций в Москве.

С 14 июля по 10 августа включительно при активном участии Соболь, выраженном в личном присутствии и/или агитации через собственные социальные сети и медиа, было проведено одиннадцать акций, из которых только две были согласованы с органами исполнительной власти — митинг на Сахарова 20 июля и митинг-концерт там же 10 августа. Остальные девять мероприятий были незаконными — митинг 14 июля, начавшийся в Новопушкинском сквере и завершившийся у здания Мосгоризбиркома, акции на Трубной площади с 15-го по 19 июля включительно, мероприятие оппозиции 27 августа на Тверской улице и 3 августа на «Бульварном кольце», а также послеконцертное шествие 10 августа.

Практически все нелегальные акции создавали общественный беспорядок, а в некоторых случаях и вовсе угрожали жизни и здоровью обычных москвичей, самих участников акций и сотрудников органов правопорядка. Подчеркнем, что в СМИ неоднократно писали о посещении мероприятий оппозиции несовершеннолетними детьми, которые могли стать невольными жертвами драк и столкновений с органами правопорядка. Опасность представляли заранее подготовленные провокации и обученные координаторы, привлеченные специально для управления толпой и создания очагов социального напряжения. Некоторых «машинистов» уже задержали — Егора Жукова и Сергея Фомина. В отношении указанных лиц уже возбуждены уголовные дела. Однако они не единственные, кто «дирижировал» людьми, создавая уличные беспорядки. Обратим внимание, что Фомин — сборщик подписей Любови Соболь, и его участие в акциях поддерживаемого им кандидата в депутаты неслучайно.

100-миллионый ущерб

Незаконные митинги оппозиции, проведенные при участии Любови Соболь, причинили городу и простым москвичам серьезные финансовые убытки. Из-за действий толпы пострадал Мосгортранс, так как люди намеренно перекрывали транспортные магистрали.

Знакомьтесь, Егор Жуков - один из организаторов провокаций на протестных акциях в Москве 27 июля. Именно такие люди как Егор ответственны за перекрытые дороги и опоздание скорых pic.twitter.com/EhgeUGjFXp — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 4, 2019

Мэрии Москвы пришлось привлечь серьезные кадровые и материально-технические ресурсы для обеспечения безопасности города. Деньги незапланированно тратились на усиление, доставку работников полиции, ОМОНа, Росгвардии и специальной техники.

Именно из-за необходимости перекрытия улиц для предотвращения нарушений московские бизнесмены понесли серьезные убытки. Издание ФАН готовило об этом специальный репортаж, наглядно демонстрируя негативную реакцию людей на беспорядки в городе.

Во время незаконной акции 27 июля магазины, кофейни, рестораны, бары понесли убытки на сотни тысяч рублей, так как полицейские не впускали и не выпускали граждан на Тверской и близлежащих улицах. А после того, как заграждения были прорваны, посетители боялись идти в центр города, чтобы не пострадать, оказавшись в эпицентре беспорядков. По словам владельцев бизнеса, после завершения акции оппозиции некоторые витрины и стены домов имели повреждения, требующие финансовых вложений. Нелегальный митинг 3 августа, который Любовь Соболь пыталась представить как «прогулку» по «Бульварному кольцу», также вынудил предпринимателей нести убытки из-за постановки полицейских кордонов и необходимости закрытия заведений.

По информации ТАСС и других СМИ, два незаконных мероприятия 27 июля и 3 августа только бизнесменам, занятым в торговле и общепите, принесли убытки на сумму более 60 миллионов рублей, и подсчет еще продолжается. Общая сумма ущерба перевалила за 100 миллионов, так как свои претензии заявил Мосгортранс и ГБУ «Автомобильные дороги». На данный момент МГТ подал иски в суд на 12,5 миллионов рублей.

Ущерб от незаконной акции 10 августа, которая прошла после завершения митинг-концерта на проспекте Сахарова и завершилась массовыми беспорядками, еще предстоит посчитать. Дебоширы вышли на улицы города после агитации Любови Соболь и устроили погромы с разбросом дымовых шашек. В СМИ уже появились фотографии поврежденных автомобилей.

Преступный умысел Соболь

Любовь Соболь за свои противоправные деяния неоднократно привлекалась к административной ответственности. По состоянию на 12 августа у юриста ФБК «в кармане» три вступивших в законную силу решения суда по частям 2 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ за незаконные акции 14,15 и 27 июля. Работницу «Фонда борьбы с коррупцией» оштрафовали суммарно на 630 000 рублей. Еще один протокол был оформлен за нелегальный митинг 3 августа также по статье 20.2. В настоящий момент дело ждет судебного разбирательства.

Несмотря на достаточно жесткие меры полиции и судебной системы, показавшие недопустимость массовых беспорядков, Соболь продемонстрировала показное равнодушие к закону. Наличие судебных решений со штрафами не мешает ей в своих видеотрансляциях и сообщениях в соцсетях вновь и вновь агитировать людей на массовый выход в город. Она это делала в июле и продолжает сейчас с пониманием собственной вседозволенности, так как ее не могут поместить под административный арест из-за наличия несовершеннолетней дочери.

Соболь организовывала массовые незаконные акции, подменяя понятия и пользуясь пробелами в законодательстве или излишней формальностью правовых норм. Обратим внимание на статью 2 Федерального закона № 54 «О митингах», где даны основные определения понятиям «митинг», «шествие» и «пикетирование».

В диспозиции митингом именуют массовое волеизъявление в определенном месте. А шествием называют движение толпы по определенному маршруту. Такая точность создала лазейку, позволившую Соболь призвать людей к так называемым «прогулкам» по Москве. И не важно, что выкрикивались лозунги и люди несли плакаты. Не концентрируясь в одной локации и не двигаясь по заранее обусловленному маршруту, мероприятия формально сложно точно охарактеризовать по закону. Даже «демонстрация» под вопросом, так как акции имели внешние признаки дезорганизации. Доказать обратное нужно еще в суде. Поэтому Соболь и кричит на всех углах о том, что полиция якобы не соблюдает Конституцию, задерживая людей якобы за «гуляния».

Обратим особое внимание, что юрист ФБК в своих призывах не проводила разъяснительной работы с доверившимся ей населением и не рассказывала о необходимости вести себя корректно на митингах и акциях. Не доводила тезисы о недопустимости беспорядков и погромов. А после завершения мероприятий не выступала с осуждением действий дебоширов. Наоборот, в Twitter и других соцсетях Соболь хвалила людей, а акции называла вполне законными, возмущаясь действиям полиции и задержаниям. При этом стоит помнить: Соболь — юрист и должна понимать потенциальную общественную опасность массовых мероприятий, где разгоряченные лозунгами люди могут утратить над собой контроль.

Отсутствие призывов к порядочности и культуре граждан, наличие координаторов и провокаторов на незаконных мероприятиях, использование пробелов в законах дает основание полагать, что юрист ФБК намеренно пыталась создать массовые беспорядки в своих интересах или интересах иной группы лиц.

Редакция ФАН считает поведение Любови Соболь недопустимым, обесчещивающим образ политика и общественного деятеля, а также представляющим опасность для общества. Юрист ФБК доказала, что не отстаивает интересы горожан и избирателей, а реализует свои амбиции. Причем преступным путем. Штрафы на сумму 630 000 рублей не соразмерны причиненному городу и москвичам ущербу в размере свыше 100 миллионов рублей. Административный кодекс не в состоянии образумить Соболь и нужны более жесткие воспитательные меры.

На основании вышеизложенного просим Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве обратить внимание на деяния Любови Соболь и возбудить уголовное дело по статье 212.1 УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации и проведения митингов, демонстраций шествий. Наличия трех судебных решений по статье 20.2 КоАП РФ — достаточное основание. Но учитывая активность юриста ФБК, можно не сомневаться, что тремя судами дело не ограничится.