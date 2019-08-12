Изменившую имидж Алсу сравнили с Бузовой

Москва, 12 августа. Известная поп-певица Алсу выложила в Instagram фотографию, в которой представила на суд подписчиков свой новый образ. Артистка надела объемную рубашку, бра и шорты и сфотографировалась на фоне море. Каждый элемент одежды имеет цвет неба.

Многим интернет-пользователям понравился изменившийся имидж Алсу, хотя некоторые отметили определенное сходство с певицей Ольгой Бузовой, которая тоже часто радует подписчиков фотографиями в различных модных нарядах.

«Подумала, что это Бузова или Оксана Самойлова», — пишет Евгения Ветрова.

Другие подписчики замечают, что новые рубашки и шорты не помогут быстро забыть недавний скандал с ее дочерью Микеллой Абрамовой.

«Уже потихоньку забывается скандал с Микеллой», «Пусть ваши дети-мегаталанты не участвуют в проектах им не позорятся», — пишут в комментариях.

Напомним, что ранее дочь Алсу была признана победительницей в шоу «Голос.Дети». Однако позже выяснилось, что во время голосования произошел огромный вброс SMS за Микеллу. Позже Первый канал подтвердил накрутку голосов. В итоге победителями были признаны все финалисты конкурса, включая Абрамову и ее соперника — Ержана Максима.

Свой выигрыш, который составил 1 млн рублей, девочка отдала татарстанскому Фонду помощи онкобольным детям. Алсу, комментируя ситуацию, заявила, что она и ее дочь подверглись настоящей травле в соцсетях. Она также сравнила с гиенами всех, кто критикует Микеллу.