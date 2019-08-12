В Житомирской области к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

Киев, 12 августа. В здании Олевской районной государственной администрации к приезду президента Украины Владимира Зеленского постелили новый зеленый ковер. Об этом рассказал украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, Зеленский планирует посетить Олевск в Житомирской области 12 августа. Репортер опубликовал несколько фотографий на своей странице в социальной сети Facebook. На одной из них запечатлен старый паркет в здании районной администрации, а на другой — новый ковер, рисунок которого выполнен в зеленых цветах, постеленный сверху.

«Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер», — подписал снимки Роман Бочкала.

Пользователи Сети начали активно комментировать публикацию журналиста.

«Хорошо, что траву красить не нужно», — в шутку отметил один из комментаторов. «Зелененький. 50 оттенков зеленого», — написал другой пользователь.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Киев 18 августа, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. До этого премьер-министр Израиля посещал Киев в марте 1999 года.