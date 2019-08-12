Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

В Житомирской области к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

49
0 Оставить комментарий

В Житомирской области к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер

Киев, 12 августа. В здании Олевской районной государственной администрации к приезду президента Украины Владимира Зеленского постелили новый зеленый ковер. Об этом рассказал украинский журналист Роман Бочкала.

По его словам, Зеленский планирует посетить Олевск в Житомирской области 12 августа. Репортер опубликовал несколько фотографий на своей странице в социальной сети Facebook. На одной из них запечатлен старый паркет в здании районной администрации, а на другой — новый ковер, рисунок которого выполнен в зеленых цветах, постеленный сверху.

«Президенты меняются, а традиции неизменны. Сегодня Зеленского ждут в Олевске. В райадминистрации появился новый ковер», — подписал снимки Роман Бочкала.

Пользователи Сети начали активно комментировать публикацию журналиста.

«Хорошо, что траву красить не нужно», — в шутку отметил один из комментаторов.

«Зелененький. 50 оттенков зеленого», — написал другой пользователь.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Киев 18 августа, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалось, что Нетаньяху примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру и других мероприятиях. До этого премьер-министр Израиля посещал Киев в марте 1999 года.

infox - new
Источник: Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров