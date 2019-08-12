ДНР поблагодарила Россию за пять лет гуманитарной поддержки

ДНР, 12 августа. Пять лет назад в Донбасс приехали первые «белые КамАЗы» с гуманитарной помощью из России. По случаю этого юбилея глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность жителям РФ, заявив, что гумпомощь спасла жизнь многих людей.

«Безусловно, гуманитарные конвои, доставляющие на нашу территорию медикаменты, продовольствие и строительные материалы, многим людям спасли жизнь. Без этой помощи невозможно было бы восстановление множества социально значимых объектов, обеспечение продовольствием жителей в самые сложные периоды развития республики, а также ремонтные работы на наших промышленных предприятиях», — подчеркнул глава ДНР.

Первый гуманитарный конвой состоял из 280 КамАЗов. Всего общий объем груза тогда составил две тысячи тонн. И на этом не собирались останавливаться. Так, в один из последних раз, 25 июля 2019 года, в Донбасс доставили медикаменты и оборудование общим весом превышающее 140 тонн.