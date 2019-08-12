Названы победили премии Teen Choice Awards

Лос-Анджелес, 12 августа. Церемония награждения победителей премии Teen Choice Awards прошла в Лос-Анджелесе.

Лучшими фильмами названы «Мстители: Финал» и «Аладдин». Актеры, сыгравшие в них главные роли, также были удостоены высоких наград. Так, известный по роли Тони Старка Роберт Дауни – младший объявлен как лучший актер экшна, а лучшим артистом в фантастическом жанре стал Уилл Смит, сыгравший Джинна.

Приз за лучшего злодея получил Джош Бролин, сыгравший Таноса. Лучшей актрисой была признана Скарлетт Йоханссон за роль Черной вдовы. За роль принцессы Жасмин была награждена и Наоми Скотт.

Как пишет Billboard, лучшими сериалами стали подростковая драма «Ривердейл», а также проект в жанре фэнтези «Сумеречные охотники». Лучшим драматическим актером назван сыгравший Джагхеда Джонса актер Коул Спроус, а лучшей драматической актрисой — Лили Рейнхарт.

Лучшим комедийным сериалом стала «Теория большого взрыва», пишет «Культуромания». Лучшей драмой молодые зрители назвали фильм Дженни Гейдж «После», а лучшей комедией — фильм «Безумно богатые азиаты».

Победителей премии определили с помощью голосования в Сети. В прошлом году «Мстители» и «Ривердейл» также стали победителем ежегодной молодежной премии Teen Choice Awards.

Напомним, последняя часть приключенческой франшизы Marvel «Мстители: Финал» собрала около трех миллиардов долларов бокс-офиса, побив тем самым установленный ранее рекорд фильма «Аватар», пишет RT.

В начале месяца американская Ассоциации телевизионных критиков присудила награды лучшим сериалам года.