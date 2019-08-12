Памфилова не видит оснований поддаваться давлению «оппозиции» и переносить выборы в МГД

Москва, 12 августа. Нет никаких веских оснований переносить или отменять выборы в Мосгордуму, как того требует «оппозиция». Соответствующее заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Перенести выборы, которые должны состояться 8 сентября, на конец осени предложил несостоявшийся кандидат Илья Яшин. Также он попросил допустить до выборов других незарегистрированных кандидатов, которые предоставили в столичные избирательные комиссии поддельные подписи, вследствие чего получили правомерный отказ.

Кроме того, чтобы оказать давление на избиркомы, так называемая оппозиция каждые выходные проводит в Москве митинги. Большая часть этих мероприятий несанкционирована, а подобные незаконные акции перерастают в массовые беспорядки и нападения на полицейских. Однако глава ЦИК отмечает, что для переноса выборов нужны серьезные основания. Следующий закону Центризбирком не собирается идти на поводу у «оппозиции» только из-за угрозы «цветной революции».

Напомним, организаторами массовых беспорядков в столице выступают упомянутый выше Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального. После несанкционированного митинга, прошедшего в столице 27 июля, все причастные к его организации лица были арестованы, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от заключения под стражу малолетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.

Отметим, что Соболь не зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы, поскольку она предоставила в избирательную комиссию подписи, 14,67% которых оказались липовыми. При этом закон допускает 10% брака, однако юрист так называемого ФБК в эту норму не уложилась. Подобный итог был закономерен, так как Соболь неоднократно ловили на фальсификации подписей. Например, столичные правоохранители нашли в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Также Соболь не постеснялась подкупить избирателей и использовать подписи мертвецов.