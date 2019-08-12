Аналитики Goldman Sachs прогнозируют США рецессию из-за торговой войны с КНР

Вашингтон, 12 августа. Американский банк Goldman Sachs сообщил, что торговая война США и Китая окажет отрицательное воздействие на рост американской экономики и может вызвать в ней рецессию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По прогнозам аналитиков, США и КНР из-за угроз введения новых пошлин со стороны Белого дома и ответных мер китайских властей не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов 2020 года. Финансово-кредитное учреждение в связи с этим понизило прогноз роста американской экономики на 0,2%, пишет KP.ru.

Как считают эксперты, такая ситуация порождает неуверенность инвесторов и может заставить частные предприятия США уменьшать расходы и объем инвестиций, сообщает «Ридус».

«Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают», — говорится в заявлении банка Goldman Sachs.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее призвал Пекин и Вашингтон как можно скорее заключить торговый договор, чтобы не подорвать международную систему торговли. В отчете МВФ приветствуется стремление Китая плодотворно сотрудничать с партнерами для урегулирования проблем.

Напомним, КНР и США в течение последних месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В мае в Вашингтоне прошел 11-й раунд консультаций, но после этого стороны не пришли к консенсусу. В связи с этим американская сторона ввела дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня Пекин пошел на ответный шаг в отношении более чем 5 тыс. товаров США на сумму 60 млрд долларов.