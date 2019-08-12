Гусева рассказала о романе с Киркоровым и изменах поп-короля

Москва, 12 августа. Модель и диджей Катя Гусева рассказала о недолгом романе с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и его измене.

Киркорова часто видели в компании Гусевой на светских мероприятиях. Многие даже говорили о романе поп-короля и модели. Однако теперь пара все реже появляется вместе. О причинах такого разрыва рассказала 43-летняя модель.

«Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет с Алисой Бартовой, по крайнее мере, с ней он появляется на красных дорожках чаще», — рассказала Гусева в комментарии «Дни.ру».

При этом модель отметила, что до сих пор общается с Киркоровым по телефону два-три раза в неделю. Также Гусева рассказала, что до сих пор является официальным и любимым диджеем Киркорова и пишет ему все ремиксы.

«И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый», — добавила Гусева.

Светская львица рассказала, что ни разу не было в шикарном имении Киркорова в Серебряном бору, только в квартире. Что касается отношения с детьми певца, то они с радостью встречают подругу отца, но не называют мамой.

«Хотя их настоящую мать я тоже никогда не видела – мне кажется, это такая тайна, которую когда-нибудь мы все непременно узнаем, хотя и нескоро, наверное», — отметила модель.

Также Гусева рассказала, что Киркоров помог ей поменять стиль в одежде: после встречи с королем российской эстрады Гусева избавилась от офисного стиля и стала одеваться броско и вызывающе.

Ранее Киркоров рассказал, что из-за плотного концертного графика и регулярных гастролей не может проводить с сыном и дочерью много времени. Певец отметил, что часто просит коллег по цеху побыть «нянькой» для двух его детей. Недавно опаздывающий на премьеру мультипликационного фильма Киркоров попросил стать няней юмориста и супруга Аллы Пугачевой Максима Галкина. Последний с радостью согласился.