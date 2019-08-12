Друг Джигарханяна спрогнозировал исход «беременности» Цымбалюк-Романовской

Москва, 12 августа. Продюсер Марк Рудинштейн, который является другом Армена Джигарханяна, опроверг слухи о «беременности» бывшей жены актера Виталины Цымбалюк-Романовской.

По его словам, вся история с беременностью является одним большим, срежиссированным ТВ-проектом. Продюсер сам слышал закулисные разговоры создателей телешоу и даже обладает некими «документами», которые доказывают факт обмана.

Он обратил внимание на то, что Цымбалюк-Романовская активно посещает различные передачи. За один эфир женщина получает около миллиона рублей. Таким образом, раскручивание фейка о беременности выгодно всем. Экс-жена Джигарханяна получает солидные гонорары, а телеканалы повышают рейтинги.

Рудинштейн уверен, что в конечном итоге публике будет объявлено о выкидыше, в котором якобы виноват нынешний кавалер Цымбалюк-Романовской — Прохор Шаляпин.

«Советую подождать. Через три недельки будет «выкидыш». Причем он произойдет «трагически»: Виталина споткнется, упадет, а он ее ударит. Так что не торопитесь», — цитирует Рудинштейна «Экономика сегодня».

Ранее СМИ сообщили о том, что бывшая жена Джигарханяна, возможно, ждет ребенка. Источником информации стала Татьяна Гудзеева, которая ранее встречалась с Шаляпиным.

Напомним, что Джигарханьян и Цымбалюк-Романовская развелись в ноябре 2017 года. Актер заявил, что супруга «вела себя гнусно» и обвинил ее в воровстве. Источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина, которая некогда руководила в театре Джигарханьяна, вывела в офшоры около 80 млн рублей. Сама же Цымбалюк-Романовская эти обвинения отрицает. В настоящее время она встречается с певцом Прохором Шаляпиным.