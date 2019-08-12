Врио главы Севастополя попросил Путина создать жилищную программу для специалистов

Севастополь, 12 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил президента РФ Владимира Путина создать отдельную госпрограмму по улучшению жилищных условий для специалистов. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что президент РФ провел рабочую встречу с врио главы Севастополя, во время которой обсуждались вопросы социально-экономического развития города. Развожаев отметил, что одним из важных проблемных вопросов является жилье. По словам врио губернатора Севастополя, в городе идет строительство большого числа больниц, современных высокотехнологичных центров, школ и детсадов. Он рассказал, что при этом не хватает специалистов: люди приезжают, но им негде жить. Прогнозируемый дефицит кадров по объектам, которые будут вводиться в эксплуатацию в ближайшее время, — около 2,6 тысячи специалистов.

Кроме того, в улучшении жилищных условий нуждаются около 2,2 тысячи специалистов — жителей Севастополя.

«Люди живут по общежитиям с многодетными семьями, приходят с ордерами, которые в советское время еще были им выписаны, но в связи с известными событиями не были реализованы. У людей, конечно, большой запрос на улучшение жилищных условий. Здесь я считаю, что без отдельной государственной программы для Севастополя с ситуацией общими темпами справиться не сможем», — сказал Михаил Развожаев.

Владимир Путин спросил врио главы города, в какую сумму он примерно оценивает данную программу. В ответ Развожаев отметил, что для выравнивания ситуации необходимо около 270 тысяч квадратных метров жилья — это порядка 12,2 миллиарда рублей. Программа рассчитана до 2024 года. Развожаев отметил, что поддержка в данной сфере была бы очень значима для Севастополя.