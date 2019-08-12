Эксперты не считают объективным опрос оппозиции о 80% москвичей на Сахарова

В минувшую субботу в Москве состоялся разрешенный митинг «независимых» кандидатов от «оппозиции», в подписных листах которых были обнаружены ошибки и поддельные автографы избирателей. По данным ГУ МВД по столице, на акцию пришли 20 тысяч человек, а «Белый счетчик» насчитал около 50 тысяч человек. Но в обоих случаях данные могут расходиться.

Избиркомы Москвы забраковали более 10% подписей у каждого из «независимых» кандидатов – Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова и прочих. В документах нашли множество ошибок, в том числе проставление подписей за умерших или вообще не существующих людей. «Оппозиция» с таким решением не согласилась и вышла на незаконные митинги, приглашая на них москвичей. В итоге все, кроме Соболь, были арестованы и сейчас отбывают административное наказание в ИВС.

Любовь Эдуардовна же прикрылась наличием у нее малолетней дочери и в спецприемник не попала. И хоть суд трижды оштрафовал ее на общую сумму в 630 тысяч рублей и разбирает четвертое дело по статье 20.2 КоАП, Соболь призывает к новым провокациям. Кроме того, она является фигурантом двух уголовных дел по 141 и 212 статьям УК РФ.

Ввиду того, что лидеры несистемной «оппозиции» на митинги ходить не могут, остатки либералов завлекают народ через популярных среди молодежи музыкантов – «Кровосток», «Айспик» и Face. Только благодаря «звездам» им удалось создать видимости толпы на митинге 10 августа на Сахарова.

МВД по Москве насчитало на прошедшей акции порядка 20 тысяч человек, а «Белый счетчик» — около 50 тысяч. Поскольку митинг носил не политический характер, а скорее развлекательный, пришли на него абсолютно разные люди, далекие от повестки. Видели цыган, бомжей, представителей ЛГБТ, жителей Ямайки и других гостей Москвы.

«Белый счетчик» накликает столько, сколько нужно

По официальной информации от МВД, на митинг пришли 20 тысяч человек. Подсчет полицейские ведут через турникеты с металлодетекторами. Но, как отмечали в пресс-службе ведомства, существует погрешность – автоматика может посчитать одного человека как трех-четырех, если он уйдет, к примеру, поесть и вернется на митинг. Таким образом, данные полиции могут быть завышены, и часть пришедших будет учтена несколько раз, что значит, что в действительности митингующих – меньше.

Альтернатива данным МВД – «Белый счетчик», именно на него опирается «оппозиция». Волонтеры организации встают возле рамок и жмут на кликер-счетчик в их руках каждый раз, когда человек проходит через турникеты. В этом случае крайне просто фальсифицировать данные о явке. Волонтеры могут накликать выгодное им количество пришедших, а после - кричать о «массовости». Именно поэтому оппозиция пользуется данной методикой подсчета, которая позволит запустить завышенные в несколько раз цифры в либеральные и иностранные СМИ.

Нерепрезентативный опрос

По просьбе политолога Алексея Захарова и антрополога Александры Архиповой волонтеры опросили 309 человек, пришедших на митинг на Сахарова. 309 человек из 20 тысяч пришедших – это 1,5% или 0,6%, если опираться на данные «Белого счетчика» с 50 тысячами митингующих. Статистическая погрешность при этом очень большая – порядка 5,6%. От 309 опрошенных это примерно 17 человек. С такими данными можно серьезно усомниться в правдивости «опроса».

Спрашивали пришедших об их месте жительства. Выяснилось, что 80% постоянно живут в Москве, но более 50% из них родились не в столице. Следовательно, скорее всего, они снимают квартиру без прописки, а значит не имеют права голоса на выборах. Кроме того, среди них могут быть несовершеннолетние, пришедшие на рэп-концерт, которые также не могут принимать участие в выборах в силу возраста.

Следует отметить, что данный опрос не может быть репрезентативным, а данная выборка в 300 человек – представлять генеральную совокупность. К любому социологическому опросу необходимо подходить с математическим расчетом выборки, погрешности и доверительной вероятности. Заказчики столь недостоверного «опроса» надеялись опровергнуть официальную информацию МВД о том, что из всех собравшихся москвичи составляли лишь треть.

Шансы на успех у оппозиции — нулевые

Автор известного Telegram-канала Ortega в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что проведение митинга было законным. Вместе с тем он обратил внимание, что организаторы митинга изначально не имели шансов на то, чтобы стать кандидатами в депутаты Мосгордумы, поскольку нарушили действующую нормативную правовую базу во время сбора подписей в свою поддержку.

«Это было мероприятие, которое происходило в соответствии с законом и без нарушения правопорядка. Санкционированный митинг в любом случае лучше, чем несанкционированный, и в этом смысле мероприятие можно охарактеризовать как положительное. С политической точки зрения, важно понимать, что основной контингент — это фанаты рэпера Face. А рэпера Face слушают несовершеннолетние, то есть даже не важно, приезжие они или не приезжие, они в любом случае не имеют права голоса. Это [Face] — кумир школьников. На самом деле, хорошо, что несколько десятков тысяч человек пришли послушать модную музыку в центре города. Послушали — и разошлись. Но это не превратит подписи, собранные Соболь с кладбищ, в настоящие. То есть это не превратит подписи покойников в подписи реальных людей. Это не изменит российскую избирательную систему таким образом, чтобы люди без сбора подписей занимались их рисовкой, были бы допущены к выборам как кандидаты и назвали бы это «своей великой победой над режимом». Это нонсенс, это абсурд. Шансы на успех в выборах [у так называемой оппозиции] нулевые. И правильно, потому что же надо видеть какие-то берега. Я считаю, что некоторым кандидатам действительно отказали несправедливо, так как я видел, как они реально собирали подписи. По Корсакову, по Беседину лучше бы перепроверить еще раз. Но к навальнистам это не относится. Навальнисты изначально не ставили себе цели собирать подписи, потому что они изначально ориентированы на скандал, на незаконные акции, на шантаж властей и так далее», — сказал Ortega.

Пришедшим на митинг политика до лампочки

Независимый аналитик и социолог Алексей Филиппов в свою очередь подчеркнул, что результаты опроса похожи на мухлеж, и их нельзя считать объективными, поскольку цифры слишком сильно разнятся. Также он обратил внимание, что на мероприятии было много несовершеннолетних, которые не обладают пассивным избирательным правом.

«50 и 20 тысяч — это очень существенная разница. Вероятно, одна из сторон завысила, либо занизила показатели. Я не думаю, что правоохранители пошли бы на искажение статистики, так что, скорее всего, цифры подменили представители «Белого счетчика». Кому это надо — вопрос другой. Но важно даже не это, необходимо обратить внимание на формат мероприятия. По сути, это был концерт. То есть люди пришли насладиться музыкой, политический аспект им, простите, до лампочки. Стоит обратить внимание и на исполнителей — это кумиры молодежи, которой нет 18 лет, а соответственно, голосовать они не могут. Ну и в завершение стоит обратить внимание еще на один факт. Повторюсь: это был концерт, причем довольно известных музыкантов, концерт бесплатный. Я на 100% уверен, что на него съехались люди из других городов. Так что «митингующие» — это не более чем люди, которые приехали в столицу получить удовольствие от музыки», — подытожил Алексей Филиппов.



Напомним, для акции 10 августа оппозиции пришлось автобусами свозить на свое мероприятие специально нанятых людей из регионов. В связи с этим в большинстве своем среди участников митинга-концерта были не москвичи, а приезжие из других регионов. Также стоит обратить внимание на тот факт, что 3 августа в ходе незаконной акции сотрудниками правоохранительных органов были задержаны около 1000 человек, 600 из которых оказались приезжими.