Видео с «избитой» полицейскими при задержании участницей беспорядков смотрят в СК

Москва, 12 августа. Следственный комитет России проведет проверку после заявления об избиении участницы беспорядков полицейским в Москве, сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

По словам Молокановой, доследственная проверка начнется в ближайшее время, пишет ТАСС. После этого будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Речь идет о Дарье Сосновской. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором полицейские ведут в автозак одну из участниц беспорядков в Москве. В один момент один из сотрудников правоохранителей якобы ударяет девушку в бок. Согласно медицинским документам, Сосновская получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки.

Напомним, 10 августа в Москве прошел согласованный митинг. Однако некоторые провокаторы предприняли попытку превратить законную акцию в беспорядки на улицах города. Сотрудники правоохранительных органов задерживали представляющих опасность участников митинга. В МВД подчеркнули, что действия силовиков были максимально корректными.

Последний месяц митинги в Москве проходят каждые выходные, многие из акций проводились незаконно. Организаторами мероприятий выступают сторонники блогера Алексея Навального, которые убеждены, что их недопуск на выборы в Мосгордуму был незаконным. Однако в ЦИК неоднократно обращали внимание, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Как ранее стало известно, одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.