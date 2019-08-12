Суд в США готов поставить крест на деле о вмешательстве РФ в выборы-2016

Прогресс в деле российской компании Concord Management говорит о том, что американская судебная система постепенно начинает выходить из-под «чар» Роберта Мюллера и влияния назначенцев Барака Обамы вроде бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

Все больше оснований считать, что экс-спецпрокурор США изначально пошел на сознательный подлог, безосновательно обвинив Россию, российские компании и российских граждан во вмешательстве в американские выборы 2016 года и ставя своей целью не только дискредитацию Дональда Трампа, но и разжигание ненависти к нашей стране.

Юридическая непогрешимость спецпрокурора, которая ранее вызывала едва ли не благоговение со стороны американских юристов разных политических взглядов и убеждений, сегодня ставится под серьезный вопрос. Консервативные политики, юристы и комментаторы все жестче критикуют Мюллера за непрофессионализм, лицемерие и возможный сговор с либеральной элитой США. Ранее всегда крикливые либеральные американские СМИ и политики теперь предпочитают скромно отмалчиваться.

Даже демократическая публика, которой два года промывали мозги всевозможные ведущие и журналисты из CNN, NBC, The New York Times, видит полное отсутствие доказательств и уже теряет веру в справедливость обвинений против России. Зато фактов манипуляций общественным мнением со стороны своих родных корпораций, особенно по политическим вопросам, — хоть отбавляй.

Так, например, после неожиданной победы Трампа на президентских выборах интернет-компания Google тайно поменяла алгоритмы машинного обучения своих поисковиков, чтобы «исключить такой сценарий в будущем». Причем, по утверждению главы департамента инноваций компании Google Джен Дженнаи, все, что корпорация делает со своими поисковыми алгоритмами и рейтингом, предназначено для предотвращения «иностранного вмешательства», а не для того, чтобы склонить чашу весов в пользу того или иного кандидата.

Об этом же предупреждает американцев в своей радиопередаче популярный ведущий Раш Лимбо. Он прямо называет компанию Google, а вовсе не Россию, — главной угрозой американским выборам.

А кандидат от Демпартии США Тулси Габбард вообще заявила на прошлой неделе, что подала в суд на Google за то, что тот заблокировал показ ее рекламы в пользу других кандидатов-однопартийцев.

Согласно данным июльского социологического исследования, доля американцев-демократов, считающих обвинения против Трампа несправедливыми, выросла с апреля этого года на 15%, а доля тех, кто, наоборот, считает выдвинутые обвинения в связях с Россией полностью оправданными, упала на 9%.

Все эта социология свидетельствует о том, что разочарование американцев в репрессивном и насквозь лживом процессе, организованном Мюллером против России, будет нарастать еще сильнее. По мере того как станут появляться новые факты, свидетельствующие о фальшивом характере антироссийского расследования, продолжать верить в бред про «вмешательство РФ» будут только самые отъявленные параноики, коих, впрочем, все еще немало.

«Наш опрос предполагает, что республиканцы и демократы одинаково выражают растущий скептицизм в отношении проведения расследования Мюллера», — констатировал Тайлер Синклер, вице-президент компании Morning Consult, проводившей социологическое исследование.

Американские конгрессмены также открыто выражают сомнения по поводу справедливости и юридической обоснованности обвинений против России.

Конгрессмен Том Макклинток, задававший экс-спецпрокурору вопросы на слушаниях, после заявил, что сильно сомневается в правдивости Мюллера.

«Если он солгал, то он виновен в лжесвидетельстве и вранье Конгрессу, — возмущается Макклинток. — Я думаю, это должно быть интересно генпрокуратуре США, которая должна расследовать нарушения в этом деле и в команде спецпрокурора».

Однако пока юридическим комитетом в Конгрессе руководят демократы, они не допустят расследования противозаконной деятельности Мюллера, с сожалением констатировал республиканец.

Все это лишь укрепляет в демократах страх того, что в скорой перспективе неизбежен крах ложных обвинений Мюллера против России. Не за горами тот день, когда вся созданная демократами грандиозная фабрикация о сговоре и российском вмешательстве в выборы 2016 года развалится на куски — и задавит своих организаторов. Вполне возможно, что мы еще увидим как никогда близкого к провалу Роберта Мюллера на скамье подсудимых.