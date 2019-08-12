Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

239
0 Оставить комментарий

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

Тула, 12 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ФСИН, в результате аварии погибли три человека.

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

Жуткая авария с участием транспортного средства ФСИН произошла в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо получили травмы и ранения.

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

Как ранее заявил журналистам заместитель руководителя пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев, ДТП произошло на 82-м километре трассы Калуга — Тула — Михайлов — Рязань.

Согласно предварительным данным, машина ведомства поворачивала на перекрестке на зеленый сигнал светофора, в это же время в нее врезался кроссовер, ехавший на запрещающий сигнал светофора. Отмечалось, что внедорожник зацепил еще два автомобиля.  

ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

По словам Сергейчева, все погибшие — сотрудники белгородской ФСИН.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил колонну МЧС в Тульской области, пять человек пострадали.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров