ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с участием автомобиля ФСИН под Тулой

Тула, 12 августа. Федеральное агентство новостей публикует фото с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля ФСИН, в результате аварии погибли три человека.

Жуткая авария с участием транспортного средства ФСИН произошла в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо получили травмы и ранения.

Как ранее заявил журналистам заместитель руководителя пресс-службы УМВД региона Сергей Сергейчев, ДТП произошло на 82-м километре трассы Калуга — Тула — Михайлов — Рязань.

Согласно предварительным данным, машина ведомства поворачивала на перекрестке на зеленый сигнал светофора, в это же время в нее врезался кроссовер, ехавший на запрещающий сигнал светофора. Отмечалось, что внедорожник зацепил еще два автомобиля.

По словам Сергейчева, все погибшие — сотрудники белгородской ФСИН.

Ранее сообщалось, что грузовик протаранил колонну МЧС в Тульской области, пять человек пострадали.