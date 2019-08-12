Посол РФ рассказал, как Москва готова сотрудничать с Лондоном

Москва, 12 августа. Россия настроена на сотрудничество с Великобританией, но только на прагматичной основе. Об этом в понедельник заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

«Британия является постоянным членом Совбеза ООН и важным торговым партнером для нас. Поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов нашей внешней политики, но нам это нужно не больше, чем британцам», — рассказал он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Посол также выразил надежду на то, что Лондон, который сейчас во всем повторяет американскую позицию, в будущем будет демонстрировать большую независимость от Вашингтона.

Яковенко также прокомментировал провалившееся «Дело Скрипалей». По его словам, британская сторона отказывается от встреч, игнорирует все официальные ноты (всего их было направлено 80 штук) и запросы. С точки зрения дипломатии — это из ряда вон выходящая ситуация.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в начале марта 2018 года были госпитализированы в британском Солсбери. По версии полиции, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Несмотря на отсутствие улик, Лондон сразу же обвинил в инциденте Россию. Москва все обвинения отрицает, ссылаясь на то, что «Новичок» никогда не производился в России. Примечательно, что сами Скрипали в итоге выжили, но британские спецслужбы скрывают их ото всех, включая родственников. Британские власти тем временем продолжают манипулировать общественным сознанием, обвиняя во всем Россию и не предоставляя при этом никаких доказательств.