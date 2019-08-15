Путин получил приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио

Москва, 15 августа.Национальный олимпийский комитет Японии направил президенту России Владимиру Путину приглашение на Олимпийские игры 2020 года. Как рассказала помощник председателя НОК Японии Нобуюки Асаи, любовь Владимира Владимировича к дзюдо и самбо помогает продвигать этот спорт в массы по всему миру. Напомним, Путин является заслуженным тренером России и мастером спорта по самбо.

«Фаворитами в борьбе за золотые медали будут японцы. Но Россия - моя вторая родина, поэтому за российских спортсменов я тоже буду переживать», - подчеркнул Нобуюки Асаи, отвечая на вопрос ТАСС.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Наша сборная уже получила приглашение на этот праздник спорта и в отличие от зимних игр 2018 года сможет выступать под своим флагом, а при награждении россиян будет звучать гимн. В Олимпийском комитете России ранее заверили, что эти условия распространяются также на легкоатлетов, которые попали под допинг скандал и уже четыре года соревнуются только в нейтральном статусе.