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Путин получил приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио

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Путин получил приглашение на Олимпиаду 2020 года в Токио

Москва, 15 августа.Национальный олимпийский комитет  Японии направил президенту России Владимиру Путину приглашение на Олимпийские игры 2020 года. Как рассказала помощник председателя НОК Японии Нобуюки Асаи, любовь Владимира Владимировича к дзюдо и самбо помогает продвигать этот спорт в массы по всему миру. Напомним, Путин является заслуженным тренером России и мастером спорта по самбо.

«Фаворитами в борьбе за золотые медали будут японцы. Но Россия - моя вторая родина, поэтому за российских спортсменов я тоже буду переживать», - подчеркнул  Нобуюки Асаи, отвечая на вопрос ТАСС.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Наша сборная уже получила приглашение на этот праздник спорта и в отличие от зимних игр 2018 года сможет выступать под своим флагом, а при награждении россиян будет звучать гимн. В Олимпийском комитете России ранее заверили, что эти условия распространяются также на легкоатлетов, которые попали под допинг скандал и уже четыре года соревнуются только в нейтральном статусе.

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