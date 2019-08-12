Аксенов рассказал Путину об итогах крымской «пятилетки»

Крым, 12 августа. Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Руководитель региона проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации, к которой удалось прийти по итогам пятилетней работы в республике. Среди ведущих показателей – впечатляющий рост бюджета.

В 2014 году он составлял 18 миллиардов рублей, а в настоящий момент – 54. При этом 60 процентов от доходной части тратится на соцпроекты, включая образование, здравоохранение культуру. В регионе отремонтировано 350 школ (из запланированных 522) и 211 детских садов (из действующих 408), также отремонтировано 183 школы для учеников, получающих инклюзивное образование.

Одним из главных достижений в строительстве был назван Крымский мост. Его появление способствовало развитию многих сфер, в частности медицинского туризма.

«Мы вчера делали динамику, анализ курортников, которые приезжают из разных регионов нашей страны, и видим, что большая часть из них приезжает автомобильным транспортом и пассажирскими автобусами. Благодаря этому сегодня заполняемость наших крымских здравниц 80 процентов в среднем, в некоторых регионах 90 процентов. Работаем над тем, чтобы сделать загрузку здравниц круглогодичной», — подчеркнул в разговоре с президентом Сергей Аксенов.

Согласно последней статистике, опубликованной на сайте Кремля, по Крымскому мосту с 1 января 2019 года на сегодняшний день прошло 2,5 миллиона автомобилей, из них 34 тысячи автобусов и 405 тысяч грузовых машин. По словам главы республики, акцент по пассажиропотоку сместился на Крымский мост практически на 60 процентов.

Положительная динамика наблюдается и в авиаперевозках. С начала года аэропорт перевез 3 миллиона 90 тысяч пассажиров, что на 2,5 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Значительно вперед ушло сельское хозяйство. На эту отрасль по поручению Владимира Путина было выделено более 11 миллиардов рублей.