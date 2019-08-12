Московский суд заочно арестовал еще двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова

Москва, 12 августа. Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух фигурантов уголовного дела об убийстве командира российского бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, которое произошло в Сирии в 2015 году. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Уточняется, что обвиняемые могли быть причастны к смерти российского морского пехотинца Александра Позынича. По словам Царевой, суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан Сирии. Также пресс-секретарь сообщила ТАСС, что сирийцев объявили в международный розыск.

В апреле 2019 года Басманный суд заочно арестовал еще двух обвиняемых, которые могли быть причастны к смерти Пешкова и Позынича. Эти фигуранты дела тоже являются гражданами Сирии.

Напомним, в ноябре 2015 года российский самолет Су-24 был сбит турецким F-16 над территорией Сирии. Сбитый бомбардировщик рухнул в четырех километрах от границы с Турцией. На борту Су-24 находились пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Пешков успел катапультироваться, однако боевики открыли огонь, и летчик был убит. Штурману сбитого судна удалось выжить. Была организована операция по спасению экипажа Су-24, во время которой погиб морпех Александр Позынич. Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.

После инцидента с российским самолетом Анкара утверждала, что Су-24 якобы вошел в турецкое воздушное пространство. Генштаб РФ опроверг это заявление, сообщив, что бомбардировщик не пересекал границу. Эта информация подтверждается и данными сирийской ПВО.