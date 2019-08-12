В Совфеде объяснили, как классификатор СМИ убережет россиян от пропаганды Запада

Москва, 12 августа. Разработанный Федеральным агентством новостей классификатор СМИ позволит россиянам защититься от пропаганды и выявить фейки антироссийских изданий, считает член Совета Федерации Сергей Цеков.

ФАН представило обновленный классификатор СМИ, которые работают в российском медиапространстве. Все больше россиян получают информацию из интернет-СМИ. Однако не все издания придерживаются ключевых принципов журналистики и позволяют себе публиковать фейки. Задача ФАН заключается в том, чтобы предупредить читателей о неприемлемом контенте, уберечь от антироссийской пропаганды, распространяемой прозападными СМИ, и оградить от фейков.

Цеков назвал создание классификатора СМИ интересным предложением. Сенатор отметил, что инициатива появилась снизу, в самих изданиях.

«Вообще интересное предложение. По сути своей интересно, что это предложение снизу — от СМИ. С учетом того, что значительная часть граждан РФ с одной стороны не живут политикой, а с другой стороны — интересуются, но у них нет времени предметно разбираться. Для них какие-то подсказки должны быть. Особенно, если это касается иностранных средств массовой информации», — заявил Цеков в комментарии «Инфореактору».

Сенатор обратил внимание на то, что некоторые русскоязычные СМИ существуют на деньги из-за рубежа. Пока одни издания подробно объясняют, в чем заключается опасность несанкционированных митингов, другие – открыто призывают нарушать закон. Цеков напомнил, что антироссийские издания, получающие финансирование из-за рубежа, уже давно отличились способностью сочинять фейки.

«Существует прямая связь между поддержкой за пределами РФ и расхождением с общей линией российского сообщества, которую лично я могу трактовать как антироссийскую», — заключил сенатор.

Цеков подчеркнул, что задача прозападных СМИ заключается не в том, чтобы консолидировать страну, а ровно в противоположном. При этом сенатор рекомендовал более точно прописать критерии для причисления СМИ к той или иной группе.

ФАН продолжит следить за публикациями изданий и обновлять классификатор. В планах — добавить в классификатор раздел, посвященный украинским СМИ. Информационная война в украинском медипространстве с трудом позволяет читателям разобраться, где правда, а где ложь. ФАН считает необходимым тщательно изучать инфополе соседней страны.