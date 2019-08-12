Россия должна закрыть «лазейки» в законе для оппозиции при организации незаконных митингов

Череда прошедших в Москве митингов, из которых лишь два были согласованы, приводит к мысли о необходимости модернизации законодательства о народных собраниях, лазейками в котором сейчас пользуются оппозиционеры.

В рамках обеспечения безопасности и пресечения возможности для провокаций, которые были замечены на митингах оппозиции в период с 14 июля по 10 августа, необходимо выработать четкие условия согласования акций и назначить постоянное место проведения собраний. Члены Совета Федерации внесли предложение о внесении изменений в законодательство о проведении собраний и митингов, назначив в каждом российском городе постоянное место для акций. Поводом для этого представители Совфеда назвали наличие признаков внешнего вмешательства в суверенные дела России.

В качестве постоянного места для проведения митингов и собраний в столице отлично подходит проспект Академика Сахарова, на котором 10 августа уже прошел митинг-концерт оппозиции. Протяженность и ширина проспекта позволяет находиться на нем сотням тысяч человек. Расположение в центре Москвы и транспортная доступность проспекта Сахарова позволит обеспечить людям быстрый и безопасный доступ к мероприятиям.

Ущерб от незаконных митингов и собраний

Назначение постоянного места для народных собраний позволит правоохранительным органом заранее подготавливать мероприятия в рамках обеспечения безопасности. Ведь охрана правопорядка является главным аспектом проведения массовых собраний и митингов. Несанкционированные акции носят деструктивный характер для общества и работы полицейских. Это наглядно было продемонстрировано во время несогласованных с властями митингов оппозиции 27 июля и 3 августа. Транспорт был парализован в результате перекрытых улиц, столичный бизнес столкнулся с ущербом в размере 106 млн рублей, а люди, желающие провести выходные спокойно, были вынуждены находиться в толпе разгоряченных активистов, либо менять свои планы и ехать в другие районы города.

С назначением постоянного места проведения митингов эти проблемы удастся решить. Однако для устранения всех опасных и дестабилизирующих общество элементов необходимо также изменить законодательство в части ответственности организаторов несогласованных митингов. Даже при назначении проспекта Сахарова постоянным местом для народных собраний оппозиционеры могут в очередной раз предложить людям после акций пойти «погулять» по другим районам столицы. Другими словами, оппозиционные деятели, которые используют термин «прогулки», подразумевают незаконное шествие. Эта лазейка в законодательстве о терминологии шествий и митингов должна быть устранена, что свяжет руки для провокаторов и организаторов несанкционированных акций.

России стоит перенять опыт Европы и США по ужесточению законов

Кроме того, следует пересмотреть вопрос ответственности лиц, которые организовывают незаконные митинги и призывают людей к провокациям и беззаконию. На данный момент нарушение установленного порядка организации или проведения митинга предусматривает лишь административную ответственность по статье 20.2 КоАП РФ. Лишь при систематическом нарушении данной статьи появляются основания для рассмотрения уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ. Организаторы незаконных акций оппозиции готовы пойти на неоднократное нарушение закона, заплатив лишь сумму штрафа.

Однако для пресечения незаконных действий необходимы более жесткие меры. В данном случае России стоит перенять опыт европейских стран, на свободу людей в которых так часто любят ссылаться представители оппозиции РФ при критике властей.

Во Франции проведение незаконных митингов, как и изменение условий согласованных акций в ходе мероприятия, наказываются штрафом в 7500 евро, а также тюремным заключением на 6 месяцев. Великобритания также жестко пресекает несанкционированные акции на законодательном уровне. Наказанием за нарушение закона о проведении митингов является заключение на 3 месяца и штраф в 1000 фунтов. В США законы еще жестче. Решивший устроить несанкционированный митинг, может отправиться в тюрьму на срок до 10 лет. За нарушения в ходе протестных акций с порчей имущества любой митингующий хулиган может рассчитывать на штраф до 3000 долларов.

России требуются изменения в законодательстве

Можно с уверенностью признать, что в России законодательство крайне лояльно к организаторам незаконных митингов, провокаторам и хулиганам по сравнению с зарубежными странами. При этом для согласования митингов на Западе ответственной организации необходимо пройти череду проверок и согласований, а также оплатить все затраты, которые возникнут в результате действий митингующих.

Другими словами, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на митингах в России необходимо внести изменения в законодательство. Речь идет о постоянном месте проведения народных собраний, ужесточения ответственности организаторов и митингующих-хулиганов. Не стоит забывать и про закрытие лазеек для организаторов несогласованных акций в виде предложений «погулять» по центру города взамен открытых призывов к незаконным шествиям и митингам.