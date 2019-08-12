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Соратник директора ФБК Жданова арестован за подстрекательство москвичей к беспорядкам

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Соратник директора ФБК Жданова арестован за подстрекательство москвичей к беспорядкам

Москва, 12 августа. Глава штаба не допущенного к выборам директора ФБК Ивана Жданова Борис Золотаревский арестован на 30 суток за призывы к участию в незаконных акциях.

Соратник одиозного блогера Навального был задержан после согласованного митинг-концерта на проспекте Академика Сахарова в Москве, за то, что как и юрист ФБК Любовь Соболь, склонял оставшихся после акции людей «прогуляться» по столице. Эти «прогулки» привели к новым провокациям и погромам. Соболь тоже была задержана, ее ждет суд.

Отметим, что и власти Москвы, и ГУ МВД, и СК РФ накануне 10 августа предупреждали об ответственности за противоправные действия после согласованной части акции. Однако «оппозиционеры» наплевали на это, подвезли массовку из регионов, на деньги западных спонсоров пригласили выступить рэперов и стендап-комиков, и все это ради того, чтобы спровоцировать пришедших на акцию людей, склонить их к противоправным действиям.

Акция 10 августа снова прошла под видом поддержки самовыдвиженцев, которым отказали в участии в выборах в Мосгордуму из масштабной фальсификации в подписных листах. Соболь активно использовала подписи мертвецов, а также сняла подпольную квартиру, где действовала настоящая фабрика по подделке подписей москвичей. Кроме того, и у Соболь, и у Жданова были выявлены подписи людей с недействительными паспортными данными. Все эти оскандалившиеся «политики» не пошли доказывать свою правоту в суд, а предпочли устраивать запрещенные сборища в столице.

К слову, Жданов ранее был повторно арестован за призывы к участию в несогласованных митингах. Помимо этого, он может быть причастен к легализации почти миллиарда рублей. Эти деньги были добыты для ФБК преступным путем. Уголовное дело об этом расследует СК РФ. 

 

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