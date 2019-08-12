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Песков заявил о переносе саммита президентов России, Азербайджана и Ирана

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Песков заявил о переносе саммита президентов России, Азербайджана и Ирана

Москва, 12 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о переносе встречи президента России Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Ирана Хасана Роухани.

Встреча на высшем уровне была запланирована на этой неделе.

«Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам», — констатировал представитель Кремля.

Песков заявил о переносе саммита президентов России, Азербайджана и Ирана

Как накануне сообщал представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили, Роухани планировал посетить Сочи и принять участие в саммите с лидерами России и Азербайджана. Кроме того, глава Ирана намерен был обсудить двусторонние отношения с Путиным и Алиевым на отдельных встречах.

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