Украинские силовики устроили перестрелку друг с другом в Донбассе

Донецк, 12 августа. Украинские силовики устроили перестрелку друг с другом возле КПП «Марьинка» в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

«Мы не исключаем, что данные действия направлены на создание повода для закрытия КПВВ «Марьинка», якобы из-за обстрела с нашей стороны, и создания предпосылок к гуманитарной катастрофе в данном районе», — отметил он.

Накануне руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что снайперам ВСУ разрешили вести огонь по мирным жителям. По его словам, украинским военным раздали инструкции, в которых говорится о том, что стрелки могут выбирать себе цели самостоятельно, независимо от того, являются ли человек военным или гражданским.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.