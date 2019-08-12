Военный аналитик рассказал, что скрывается за поездками CNN в ЦАР

Москва, 12 августа. Поездки американских журналистов с весьма специфической репутацией в ЦАР могут быть сигналом готовящейся провокации против России. Такую точку зрения выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что группа журналистов телеканала CNN за три месяца дважды посетила ЦАР. В состав этой команды вошли люди с большим опытом работы в горячих точках: Кларисса Уорд, Тим Листер и Себастьян Шукла. Причем на территориях ближневосточных государств их сопровождали сотрудники Центрального разведывательного управления США.

Шукла и Листер ранее «прославились» фейковым материалом о Судане: сотрудники CNN назвали политологов Фонда защиты национальных ценностей чуть ли не кукловодами местной революционной деятельности. Американские журналисты попытались выдать работу экспертов за факт вмешательства во внутренние дела Судана.

В ЦАР Уорд, Листер и Шукла приехали тоже не в поисках истины, а исключительно в интересах Вашингтона. Расследование Федерального агентства новостей «Что делали журналисты CNN в ЦАР» показало, что в Центральноафриканской Республике сотрудники американского телеканала действовали по привычному для Штатов сценарию: стали искать материалы, на основе которых можно организовать мощную медиапровокацию. Причем ее объектом уже привычно стала Россия.

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что скрывается за поездками американских журналистов в ЦАР. По его мнению, Штатам не нравится укрепление связей между Центральноафриканской Республикой и РФ, особенно с учетом того, что Москва вносит свой вклад в стабилизацию ситуации в этой стране.

«Конечно, учитывая стремление Вашингтона противодействовать России максимально, а также безусловный интерес к природным богатствам ЦАР со стороны американских компаний, мы не можем исключать, что прибытие этих журналистов с соответствующей специфической репутацией и отработка вариантов провокаций компанией, которая за ними стоит — может быть действительно индикатором готовящейся провокации», — сказал Игорь Коротченко в комментарии iReactor.

По его мнению, задачей американских журналистов было создание фейков, чтобы в дальнейшем отрабатывать военные или политические акции США. Игорь Коротченко призвал отслеживать, чем будет дальше заниматься группа сотрудников CNN. Нужно принять во внимание и тот факт, что эти журналисты поддерживают контакты со спецслужбами, в том числе с американской разведкой. Эксперт добавил: необходимо понимание ситуации, чтобы осознавать, какие провокации могут быть реализованы в дальнейшем.