Бывший посол Израиля предостерег Москву от новой сделке с Анкарой по Су-35

Москва, 12 августа. Израиль предостерег Россию от новой сделки с Турцией по продаже истребителей Су-35. С предупреждением выступил бывший посол Израиля в России Цви Маген.

Дипломат отметил, что хотя сделка может быть коммерчески выгодной, но Москве стоит быть осторожной, потому что Турция для России «партнер весьма сомнительный».

«Сегодня турецкие интересы тут, а завтра они там», — добавил Маген.

По его мнению, Турция «танцует на всех свадьбах и сидит на всех стульях».

«Она активный участник НАТО и оттуда никуда не денется», — сказал он в интервью газете «Взгляд».

Маген считает, что у американских F-35 и российских Су-35 схожие возможности и характеристики, поэтому замена одних истребителей другими не окажет серьезного влияния на ситуацию в регионе.

«Турция не находится в состоянии войны с кем-либо. Однако Москве все же стоит развивать отношения с Анкарой, так как она — ключевой игрок в вопросе безопасности южных границ РФ», — добавил он.

Как сообщалось ранее, 11 августа стало известно, что Анкара задумалась над тем, чтобы купить российские истребители Су-35. Такое решение было принято после того, как Штаты отказались продавать Турции свои F-35. О том, что Россия готова поставить турецкой стороне Су-35, еще в июле заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. В Турции тогда заявили, что об этом говорить рано.

Напомним, решение отменить сделку с Турцией по продаже F-35 сенаторы США приняли 28 июля. По их мнению, если у Анкары будут и российские ЗРК С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.