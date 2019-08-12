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Совет Госдумы обсудит зарубежное вмешательство во внутренние дела РФ

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Совет Госдумы обсудит зарубежное вмешательство во внутренние дела РФ

Внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ состоится 19 августа. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

С таким заявлением он выступил по итогам рабочей встречи с главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Как уточняется, темой для обсуждения стала соответствующая инициатива руководителей фракций Госдумы. 

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны», — напомнил Володин. 

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что дал поручение Пискареву изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Госдумы по рассмотрению фактов вмешательства. 

Как уточняет пресс-служба нижней палаты парламента, на данный момент подготовлены запросы с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России — «в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор».

Совет Госдумы обсудит зарубежное вмешательство во внутренние дела РФ

Ранее главы фракций предложили расследовать возможное вмешательство в российские выборы извне.

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В минувшую субботу на проспекте Сахарова в Москве прошел организованный оппозицией концерт. Его целью стала поддержка незарегистрированных из-за фальшивых подписей «независимых кандидатов» в Мосгордуму. По данным МВД, на мероприятии присутствовало около 20 тысяч человек. В освещении мероприятия приняли участие европейские и американские СМИ.

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