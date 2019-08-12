Совет Госдумы обсудит зарубежное вмешательство во внутренние дела РФ

Внеочередное заседание Совета Госдумы по ситуации с иностранным вмешательством во внутренние дела РФ состоится 19 августа. Об этом журналистам сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

С таким заявлением он выступил по итогам рабочей встречи с главой комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Как уточняется, темой для обсуждения стала соответствующая инициатива руководителей фракций Госдумы.

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны», — напомнил Володин.

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что дал поручение Пискареву изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Госдумы по рассмотрению фактов вмешательства.

Как уточняет пресс-служба нижней палаты парламента, на данный момент подготовлены запросы с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России — «в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор».

Ранее главы фракций предложили расследовать возможное вмешательство в российские выборы извне.

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