Премьер Грузии оценил ущерб от потери российских туристов

Тбилиси, 12 августа. Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе озвучил сумму, в которую оцениваются потери туристической сферы страны от сокращения количества российских туристов. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В грузинском кабинете министров пообещали вернуть «динамику роста в туристическом секторе, которая была ранее». Согласно данным на июль, туристическая отрасль потеряла до 60 миллионов долларов.

Грузинский премьер-министр добавил, что необходимо оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.

Как сообщал НСН, в конце июля парламентская оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» и их единомышленники провели в центре Батуми митинг в поддержку налаживания отношений с РФ.

Напомним, антиправительственные и антироссийские акции начались в Тбилиси 20 июня. Причиной стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента, сообщал Infox.ru.

На этом фоне российский лидер Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским перевозчикам полеты в Грузию с 8 июля. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в «нерусофобское русло».