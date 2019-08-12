Оппозиция Турции за диалог с Сирией, а Эрдоган рискует снова быть обманутым США

Недавно лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу удивил не только Турцию, но и весь западный мир. Что же такого сказал главный оппозиционер нынешней турецкой власти? Он всего лишь призвал к координации действий с сирийским правительством для решения всех проблем и вопросов, затрагивающих САР и Турцию.

Только так, по мнению Кылычдароглу, «можно решить все проблемы, включая возвращение перемещенных сирийцев в свои дома». Возможно ли возобновление диалога Анкары и Дамаска? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Более того, турецкий политик уверен, что нужно создать «организацию мира и сотрудничества на Ближнем Востоке, включающую Сирию, Иран, Ирак и Турцию, для решения всех региональных проблем без внешнего вмешательства».

Но как быть с членами вооруженных группировок, которые, как показывает опыт, не слушаются никого – ни США, ни тем более Турцию? Не захотели же представители подконтрольных Анкаре бандформирований соблюдать Идлибское перемирие, объявленное по итогам переговоров в Нур-Султане 2 августа. И вновь по вине исламистов начались вооруженные столкновения на севере провинции Хама. Причем посильнее, чем до перемирия – с наступлением групп боевиков по 200-400 человек при поддержке танков и артиллерии.

Конечно, Анкара понимает, что убедить законного президента Сирии Башара Асада в необходимости ввода турецких войск на север страны, якобы «во имя мира», невозможно. Как невозможно убедить, что сирийские беженцы, разлученные с семьями, депортированные из Турции, которых расстреливают турецкие пограничники при попытке вернуться обратно к женам и детям – это будто бы жертвы во имя мира. Именно поэтому для турок Асад как бы «утратил свою легитимность».

Но, безусловно, любые переговоры, даже самые тяжелые, лучше войны. Однако даже если Кылычдароглу станет президентом Турции, сложно сказать — не забудет ли он на следующий день все свои обещания, сказанные, возможно, лишь в запале оппозиционной риторики. Тем более под давлением Запада. Так же, как забывали до этого все предыдущие турецкие и не только лидеры.

Тем не менее такой призыв, так или иначе, был необходим. Из Турции в адрес САР прозвучали слова мира, которому не может быть альтернативы. И добиться полноценного мира для себя и региона без переговоров с официальным Дамаском не получится ни у кого. Кемаль Кылычдароглу, кажется, это понял. Может, и Реджеп Тайип Эрдоган поймет?

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в этом сомневается. В беседе с корреспондентом ФАН он заметил, что при переговорах с центральным правительством САР турки, конечно, не могли бы даже рассчитывать на удовлетворение собственных захватнических амбиций.

«Даже если не брать в расчет, что отношения Дамаска и Анкары очень напряженные, все равно их теоретический диалог должен, во-первых, быть многоплановым, поскольку сирийские территории за Евфратом сейчас находятся не под управлением Дамаска. То есть предположительно, потребовались бы соглашения между правительством САР и курдами, возможно — при посредничестве России. Но, так или иначе, даже при достижении аналогичной сделки по типу коридора безопасности вдоль границы, турки никогда бы не смогли занять районы Хасаки и Ракки. Речь шла бы о введении туда подразделений Сирийской арабской армии (САА), на другое Дамаск бы никогда не пошел», — подчеркнул эксперт.

Соответственно Анкара пытается продвигать свои интересы в ходе диалога с США, которые и сами незаконно занимают сирийские земли за Евфратом. Однако определенный прорыв, который, как кажется, наступил в последнее время в их переговорах по Сирии, не вызывает доверия, и вполне возможно, считает эксперт, что Эрдоган рискует снова быть обманутым Штатми в интересах других партнеров американцев — то есть курдов.