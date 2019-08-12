Санкт-Петербург, 12 августа. Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий (Нечепоренко) заявил, что родители ребенка, которые подали на него заявление в полицию, не были знакомы с правилами проведения церемонии.

Скандал вокруг гатчинского священника развернулся после церемонии крещения, которая родителям ребенка и многим интернет-пользователям показалась слишком грубой. Несмотря на плач и крики малыша, игумен продолжал окунать мальчика в воду.

По словам родителей, после таинства они обнаружили на теле ребенка ссадины и ушибы. Кроме того, у сына появился панический страх воды. Возмущенная семья написала заявление в полицию.

Гатчинский священник ответил на обвинения в «грубом» крещении ребенка. Фотий заявил, что родители ребенка не были знакомы с правилами церкви, однако он пошел им навстречу и согласился провести церемонию.

«Мама и папа — ближайшие родственники — оказались людьми абсолютно далекими от церковной жизни, — приводит его слова «Пятый канал». — Катехизация, которая должна была иметь место, предварительные беседы с разъяснением смысла крещения, как оно должно совершаться — отсутствовали».

При крещении ребенка необходимо трижды с головой окунуть в воду, что священник и сделал. Он привык, что в этот момент дети испытывают стресс, поэтому начинают плакать и кричать. Однако родители сильно испугались за сына и повели себя крайне эмоционально. Вопреки переживаниям матери ребенка, игумен хотел совершить таинство в соответствии со всеми правилами, но в результате нарвался на конфликт. Видео с церемонией крещения было опубликовано в Сети с негативным комментарием.

«Крещение с малым количеством воды по правилам церкви допустимо в случае тяжелой болезни ребенка или смертельной опасности, — объяснил Фотий. — Само крещение предполагает именно троекратное погружение».

Ранее стало известно, что Гатчинская епархия отстранила Фотия от службы на год, пишет RT. В епархии отметили, что монах был рукоположен 20 лет назад.