Проказовых могут лишить родительских прав из-за привезенного на незаконный митинг младенца

Москва, 12 августа. Перовский районный суд Москвы 28 августа рассмотрит иск к Дмитрию и Ольге Проказовым, которые привели ребенка на митинг и оставили его со знакомым. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель суда Елена Месенко.

«Перовский районный суд Москвы назначил дату досудебной подготовки по исковому заявлению о лишении Проказовых родительских прав, которое поступило от Перовской межрайонной прокуратуры. Заседание начнется 28 августа», — пояснила она ТАСС.

Отметим, что если вина родителей будет доказана, их могут лишить родительских прав. Прокуратура обвиняет их в том, что они подвергли ребенка опасности, когда привели его на несанкционированный митинг. В результате мальчику был причинен физический и моральный вред.

Напомним, что ранее Следственный комитет допросил пару. Против супругов было возбуждено два уголовных дела по статье «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

3 августа оппозиция провела незаконный митинг в Москве, который также закончился стычкой с полицией. Стражи правопорядка задержали около 300 человек, среди которых оказалась Любовь Соболь — один из организаторов акции.

Она начала созывать москвичей на несогласованный митинг после того, как ей отказали в регистрации из-за массовой подделки подписей. Процент «брака» составил практически 15% от общего числа при допустимых законом 10%. Кроме того, в ее избирательных листах нашли фамилии мертвых людей, а в одной из московской квартир — настоящую «фабрику» по фальсификации подписей.