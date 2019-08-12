Запад использовал проплаченные СМИ для освещения концерта-митинга 10 августа в Москве

В Москве на проспекте Сахарова прошел концерт, который так называемая оппозиция организовала в поддержку незарегистрированных из-за фальшивых подписей «независимых кандидатов» в Мосгордуму. По данным МВД, на мероприятии присутствовало около 20 тысяч человек, среди которых лишь треть была москвичами, а остальные — приезжие, заблудшие пьяницы, ЛГБТ-активисты, фрики и фанаты модных рэперов — Фэйса, IC3PEAK, «Кровостока», выступивших на сцене и превративших политическую акцию в вечеринку под дождем. Попытка раскачать всю толпу на участие в несогласованном шествии провалилась: провокаторов и наиболее активных участников полиция задержала.

Европейские и американские СМИ также присутствовали на мероприятии и отрабатывали повестку по проверенным сценариям, некоторые уделили событию очень много внимания и даже вели трансляции.

«Голос Америки» — официальное СМИ правительства США со штаб-квартирой в Вашингтоне, спонсируемое американским Конгрессом, начало рекламировать мероприятие задолго до начала, точно указав «место встречи». Позднее «журналисты» подготовили материал, в котором полностью исказили факты, предоставив аудитории лишь «правильную» и нужную позицию одной стороны — московских либералов. В своих заметках американское издание нигде не упомянуло, что «независимые кандидаты» нарушили нормы избирательного права, сдали документы с фальшивыми, недействительными и бракованными подписями, а их незаконные акции зачастую заканчивались массовыми беспорядками. О том, что после концерта была несанкционированная акция, которая закончилась повреждением авто москвичей, разбросом дымовых шашек и прочим беспределом, издание также скромно умолчало.

Почему так осветили, вполне понятно. Если показать реальную картину происходящего, то не получится дискредитировать Россию и убедить своих читателей, что «красная угроза» до сих пор существует.

Русская редакция британского ВВС вела прямую трансляцию мероприятия с включением из студии, позаботилась и о подробном освещении основных событий в нужном ключе. Например, корреспонденты BBC рассказали о задержании навальниста Бориса Золотаревского. Впрочем, они не забыли упомянуть и о нарушении регламента согласованного мероприятия, которое он допустил, призвав людей идти с проспекта Сахарова к Кремлю. В лучших традициях западных СМИ, создающих иллюзию отсутствия демократии в РФ, BBC описало работу правоохранительных органов, выставив полицейских «нелюдьми». Классические постановочные фото прилагаются.

По версии прозападных журналистов, ОМОН гонял всех по центру города, замыкал в тупики, хватал каждого встречного и поперечного и никому не давал уйти, забивая дубинками. А то, что по официальным данным ГУ МВД в Москве было задержано всего 136 нарушителей — ни слова. Умолчали и о том, что неофициальные сведения либеральных источников несильно отличаются от официальных, и в целом на незаконной акции было задержано людей в 3-4 раза меньше, чем на прошлых нелегальных митингах 27 июля и 3 августа. О погромах и недовольных беспорядками москвичах тоже нет ни строчки.

Действительно, зачем об этом рассказывать, ведь это сделает действия полиции российской столицы легальными.

Euronews написал о московском концерте и последующей незаконной акции статью с пафосным заголовком, упомянул о задержаниях. Естественно, как и в других западных изданиях, это СМИ отказалось раскрывать причины, по которым силовики обратили свое внимание на бунтарей. Более того, музыкальную вечеринку для алкоголиков и фриков на Сахарова новостное агентство именует исключительно как «митингом за честные выборы». Где там честность, когда у кандидатов нашли подделки и брак в подписных листах, журналисты не потрудились объяснить.

Немецкому Deutsche Welle повезло больше всех — на их материал еще до начала митинга обратил внимание сам Михаил Борисович Ходорковский — главный заказчик, спонсор и бенефициар сегодняшних и прошлых мероприятий российской оппозиции, он ретвитнул статью от 9 августа.

В DW всеми силами оправдывало доверие уважаемого в либеральных кругах олигарха и написало сегодня о мероприятии очень много, сообщая о численности собравшихся исключительно по завышенным данным «белого счетчика». Упоминали немцы также о планах организаторов вести людей дальше по Мясницкой в центр. В кадр попала и юная активистка Ольга Мисик, имеющая прозвище «Оля Конституция».

Главная героиня всей оппозиционной кампании Любовь Соболь на мероприятие не попала. Перед началом концерта в «Центр сбора подписей» Навального, где она находится с начала своей «голодовки», пришли с обысками, в ходе которых юриста ФБК тихо задержали по причине административного нарушения по статье 20.2 КоАП РФ за призывы к несогласованной акции 3 августа. Большого медийного шума из задержания тоже не получилось — повторяющаяся картинка надоела даже иностранцам и оппозиционерам.

Это уже четвертый случай за последний месяц, что дает право открыть на несостоявшегося кандидата уголовное дело, но пока об этом ничего не сообщали. Вероятно, Соболь снова избежит спецприемника, прикрывшись малолетней дочерью, в отличие от своих коллег и соратников Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, Владимира Милова, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса. Все они сейчас отбывают административный арест за аналогичные правонарушения, а также проходят по уголовным делам о препятствии работы избиркомов и нарушении правил проведения уличных акций. Фигурант недавно заведенного уголовного дела о мошенничестве в ФБК, начальник штабов Леонид Волков заблаговременно уехал из России в Европу, оставив рядовой состав фонда Навального отвечать перед следствием за его махинации.

Напомним, на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вмешательство США и Германии во внутренние дела России, в том числе с помощью СМИ. Более того, российские дипломаты провели беседу с временной поверенной в делах Германии в России Беатой Гжески в связи с публикацией в немецком государственном издании призыва к участию в несанкционированных акциях в Москве. Советника-посланника посольства США в Москве Тона Ричардсона тоже вызвали в МИД РФ в связи с публикацией дипмиссией информации о несанкционированной акции 3 августа.

Также на прошлой неделе состоялось расширенное заседание рабочей группы временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. По его итогам были сделаны однозначные выводы о вмешательстве Запада в дела РФ через скандалы из-за выборов в Мосгордуму и принято решение о вызове послов иностранных государств, причастных к этому вмешательству, в Совфед для дачи объяснений.