Ремесло призвал «бить» по кошельку организаторов незаконных митингов и провокаторов

Москва, 12 августа. Организаторы несогласованных акций должны отвечать перед законом за то, что они подвергли угрозе жизни граждан. При этом наказывать зачинщиков провокаций надо самым действенным способом – рублем, считает член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Руководитель проектов Общественной организации по содействию совершенствованию правовой культуры и защиты интересов юридического сообщества «Ассоциация юристов в Санкт-Петербурге» Илья Ремесло напомнил, что на обеспечение безопасности на незаконных митингах тратится огромное количество денег. Общественник считает, что восполнять расходы должны именно организаторы незаконных акций. В пример Ремесло привел ситуацию в Сингапуре, где зачинщика незаконных акций довели до банкротства, заставив возмещать убытки.

«Нужно наказывать деньгами. Взыскивать нужно с организаторов – с тех, кто за этим стоит. В зарубежных странах был такой пример: в Сингапуре, когда местного Навального довели до банкротства. В итоге он помер в нищете. Никакие спонсоры его не спасли, потому что все средства конфисковывались в один момент. Нужно бить по кошельку», – заявил общественник в комментарии «ПолитЭксперту».

Кроме того, Ремесло добавил, что организаторы незаконных митингов должны отвечать перед законом по статье об организации массовых беспорядков, а в случае применения физической силы провокаторы должны проходить по уголовным делам.

«Если митингующий нападал на сотрудников правоохранительных органов, то административным нарушением тут не обойтись. Любое нападение, даже не влекущее опасности для здоровья, – это уголовное преступление», – подчеркнул Ремесло.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для незаконного сборища стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей блогера Алесксея Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Отказ в регистрации на выборы для соратников Навального не стал новостью. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

На незаконной акции агрессоры провоцировали сотрудников правоохранительных органов и устраивали беспорядки: они распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

В субботу, 10 августа, власти Москвы разрешили провести согласованный митинг. Организаторы санкционированной акции пригласили на мероприятие популярных исполнителей и блогеров. В итоге, акция превратилась в очередной летний фестиваль. Недовольные таким мирным развитием событий провокаторы стали призывать людей устроить шествие до администрации президента. Призыву последовали около 3 тысяч человек. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.