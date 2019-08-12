Экс-депутат Рады объяснил, что Киев будет делать вместо «не работающих» минских соглашений

Депутат Верховной рады V созыва Александр Ковтуненко заявил, что минские соглашения не работают, и вместо них Москва и Киев должны начать прямые переговоры.

«Планета Земля очень маленькая. На ней живут два великих народа — русские и украинцы. Мы имеем две хорошие страны, которые, к большому нашему сожалению, последние пять лет меряют между собой, у кого самые длинные ракеты», — сказал Ковтуненко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ведущий политического ток-шоу Евгений Попов поинтересовался у украинца, какой длины украинские ракеты. Ковтуненко ответил, что дело не только в ракетах, а в том, что его страна смогла показать силу, а теперь готова говорить о мире.

«Мы перестали воевать, развели войска и теперь говорим о мире, — заявил экс-депутат Рады. — Сейчас мы будем с вами восстанавливать отношения, торговать с вами, торговать с территориями, которые оказались в руках мафиози, которые их обокрали и убежали в Москву. Из-за них русские и украинцы чуть ли не столкнулись в самоубийственном клинче. У нас раковая опухоль, которая мешает нашим народам продвигаться и жить. А мы должны жить в мире и продвигаться в экономике».

«Вы хотите отменить минские соглашения?» — спросили у украинца.

«Пусть их исполняет тот, кто их подписывал. Спрашивайте с Порошенко. Пусть он исполняет, что хочет. А мы идем на прямые переговоры с Россией о мире и восстановим все связи», — ответил Ковтуненко.

Попов напомнил ему, что минские договоренности — это и есть переговоры о мире. Украинский политик сказал, что они не работают.

«Минские соглашения не работают. Какая-то контора ООН все решает. За пять лет мы уже поняли», — ответил Ковтуненко.

«Контора в ООН — это Совет безопасности организации объединенных наций, — напомнил защитнику Киева на российском ТВ телеведущий.

«Нет никакого международного права. Есть только наши интересы и интересы российские. Есть только Москва и только Киев. И никакая раковая опухоль между нами не будет мешать. ФСБ ее вырежет», — стоял на своем Ковтуненко.

«А зачем тогда Владимир Зеленский зовет Великобританию, США на переговоры?» — спросил Попов.

Украинский политик не смог на это ответить ничего внятного. Тогда ему напомнили слова, сказанные накануне временным поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

«Украина, минская группа, США, все хотят найти способ завершить эту войну на выгодных для Украины условиях. Способ добиться этого — продолжить переговоры в Минске и на других площадках. Окончательное решение, разумеется, за господином Путиным. Он единственный, кто может решить, закончится война или нет. И наша задача — сохранять давление и продолжить переговоры, чтобы россияне завершили войну», — заявлял Тейлор.

«Россияне завершили войну», — подчеркнул Попов.

В итоге разговора журналист показал, что ничего в антироссийской риторике Украины и ее хозяев из США не изменилось, и они продолжают выставлять Россию стороной конфликта в Донбассе, несмотря на то, что там идет гражданская война, к которой Москва не причастна. Это подтверждается, в том числе, минскими соглашениями, в которых сторонами конфликта обозначены Киев и Донецк с Луганском, под чем Украина в лице президента Порошенко поставила свою подпись, а Россия выступает в качестве гаранта выполнения договоренностей наравне с Германией и Францией.