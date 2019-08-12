Пользователи Сети назвали Ани Лорак «шаблонной куклой»

Москва, 12 августа. Украинская эстрадная певица Ани Лорак выложила в своем Instagram-аккаунте новое фото, отметив в подписи, что считает жизнь сценой, а сцену — жизнью. Фолловеры 40-летней украинской дивы раскритиковали снимок.

По мнению поклонников звезды шоу-бизнеса, лицо Лорак выглядит на снимке неестественным и пластмассовым. Большинство подписчиков предположили, что причиной этого является фотошоп.

«Зачем столько фотошопа на лице? Ужасно смотрится», — написал пользователь под ником blogofsecrets_.

Комментаторы призвали Лорак внимательнее посмотреть в зеркало, поскольку от «былой Ани ничего не осталось».

«Потеряла свое лицо! Очень жаль, была красавица, стала куклой по шаблону! Посмотрите в зеркало! Где Каролина?» — возмутилась platonova6884.

По мнению некоторых фолловеров, изменения во внешности Лорак могут быть вызваны пластическими или косметологическими процедурами. Некоторым участникам дискуссии показалось, что певица «накачала губы». Нашлись и такие комментаторы, которые напомнили артистке о концерте на родине.

«Каролина, Украина ждет обещанный тур!» — попросил vitalyodnorogov.

Впрочем, преданные поклонники успокоили Лорак и призвали звезду не обращать внимание на «завистливых» людей.

Ранее украинцы назвали Лорак «предательницей» из-за отсутствия концертов на родине. В конце июня текущего года Лорак опубликовала в Instagram список городов, где пройдут ее масштабные гастроли. Певица анонсировала тур по России, странам Прибалтики, но Украина в этом списке не значилась.